Dugo’t pawis at buhay, ibinigay sa Ang Panday

And speaking of Ang Panday, sinabi ni Coco na tapos na tapos na ito. ”Finally natapos ko na siya. Siguro lahat ng aking dream, lahat ng aking pangarap isinagad ko na hanggang sa last day shooting namin.”

“Dugo’t pawis at buhay ang ibinigay ko dahil ang location namin sobrang hirap talagang sabi ko, hindi pala biro na maging director, kasi at the same time na ikaw ang producer, napakahirap ng pagdaraanan mo.

“Apat kasi ako—director, produ, artista, creative—lahat ginawa ko, pero sabi ko nga ang sarap sa pakiramdam after ng natapos na.”

Aminado si Coco na nahirapan siyang gawin ang Ang Panday. ”Ang hirap dahil isinasabay ko sa ‘Ang Probinsiyano’ pero kapag gusto mo ang ginawa mo kahit halos hindi mo na kayang bumangon dahil sa sobrang pagod hindi ‘yung makapipigil sa iyo sa determinasyon na alam mo na kinakailangan mong tumayo dahil may purpose kung bakit mo ginagawa ito. And then ang sarap ng pakiramdam lalo na kung nakikita mo ‘yung resulta.”

Napag-alaman din naming tinutukan din ni Coco ang editing para matiyak na talagang maganda ang kalalabasan ng Ang Panday na mapapanood na sa December 25.