Barbie, Hugot Princess; Sarah G., ang peg

“MASAYA kaming lahat sa acceptance ng tao, siyempre ‘yun naman talaga ang goal namin, maka-relate ang lahat ng tao.” Ito ang tinuran ni Barbie Forteza pagkatapos ng matagumpay na premiere night ng pelikula nila ni Ken Chan, ang This Time I’ll Be Sweeter noong Lunes sa Cinema 7 ng SM Megamall.

Aniya, masaya sila kapwa ni Chan gayundin ang kanilang producer, si Mother Lily Monteverde ng Regal Multi Media Production at director na si Joel Lamangan dahil dinumog at marami ang nasiyahan, kinilig, at lumuha sa TTIBS na palabas na ngayon.

Kaya naman umaasa si Barbie na magiging maganda rin ang resulta ng TTIBS sa takilya. ”We’re very grateful kasi parang naging hugot film ang pelikula namin. Which is very in ngayon,” sambit pa ng dalaga na muling nagpakita ng husay sa pag-arte sa pelikula.

Nang tanungin si Barbie kung paano niya ire-rate ang naging performance nila ni Ken sa TTIBS, sinabi nitong,”Ang galing ni Ken. Kasi parang ano, actually nagulat ako dahil ang daming matter na na-tackle sa pelikula—depression, love, family, friendship—ang dami, lalo na ngayon sensitive ang topic ng depression, so nahagip din ‘yun ng pelikula namin.

“Maganda rin ang naging resulta nitong pelikula dahil mas naging close kami ni Ken.”

At dahil maraming hugot sa pelikulang TTIBS, posibleng taguriang Hugot Princess si Barbie. ”Oo nga po ngayon ko rin lang na-realize na punumpuno ng hugot ang aming pelikula. Nakakatuwa naman kasi napaka-in ngayon ng salitang hugot. Napaka-Facebook at Twitter niyong term ‘di ba?

“So nakakatuwa, parang everytime na may gagawin ako, laging kahit paano nire-recognize ang effort ko na maiba lagi ang ginagawa ko.”

Sa pelikula’y maraming pagkakataong gusto siyang halikan ni Ken subalit hindi pumayag si Barbie. ”Ayaw ko po kasi magpahalik pa.

“Gusto ko lang po talaga na sulitin ‘yung stage hanggang sa kaya ko pang maging ganito, teeny-teeny bopper. Kasi kapag nag-level up na ako, nag-mature na ako, hindi na ako puwedeng bumalik, hindi na ako puwedeng umarte na ‘ayaw kong makipag-kissing scene’ kasi nagawa ko na,” paliwanag ng batang aktres na kahit pala ang kanyang mga magulang ay hindi pa rin payag na magpahalik siya.

Pero may maganda pa ring paliwanag ang aktres kahit sinasabing launching movie niya ang TTIBS kaya dapat ay ginawa na niya ang todong halik. ”Parang ang dami namang naging successful na movie ni Ms. Sarah G., ‘di po ba? Siya ang peg ko. Hindi naman kailangan ng kiss para maging successful ang film.

“Kailangan ‘yung nilalaman ng film may substance.”

Kahit sa award winning movie niyang Tuos, ipinaliwanag ni Barbie na puro daya ang ginawang intimate scene at walang kissing scene. ”Isa rin ‘yun sa mga pinag-usapan namin. It’s once in a lifetime na makatrabaho ko ang Superstar. Lovescene lang ba ang makapipigil sa akin na gawin ang pelikula?”

At kahit nakapag-two piece na siya sa Meant To Be ng GMA 7, sinabi pa ni Barbie na umaasa siyang hindi muna iyon masusundan. ”Kasi feeling ko marami pa naman akong kayang gawin at hindi lang ang magpa-sexy, so roon muna tayo. Kapag wala ng option sige go tayo.”

Kabilang din sa cast ng This Time I’ll Be Sweeter sina Kim Rodriguez, Thea Tolentino, Hiro Peralta, Akihiro Blanco, Jai Agpangan, Fiona Yang, at Kaki Martin.