Red Lions mapapalaban sa Stags

SASABAK na bukas sa matinding pagsubok ang defending champion San Beda College Red Lions sa 93rd NCAA basketball tournament.

Inupuan ang No. 2 spot ng Red Lions tangan ang 16-2 karta pagkatapos ng 18-game elimination round kaya nakalsuhan ang 11 taong pagiging top seed sa nasabing liga.

Nabigo ang Mendiola-based squad San Beda sa Lyceum of the Philippines matapos walisin ang elims.

Maliban sa No. 1, kumawala sa kamay ng Red Lions ang twice-to-beat advantage na matagal rin nilang ibinubulsa pagpasok ng semis.

Subalit naniniwala si SBS head coach na malaki ang tsansa nilang masilo ang titulo.

“We nearly won that game, but we didn’t finish it,” patungkol ni Fernandez sa laban nila sa Pirates.

“Na-prove lang namin na we could win this game. We had so many chances, pero ‘di namin na-grab,” wika naman ni Red Lions cager Javee Mocon.

Mapapalaban sa November 7 (bukas) ang San Beda pagharap nila sa second stepladder semifinals laban College.

Knockout ang labanan, haharapin ng mananalo sa pagitan ng No. 4 Stags at Red Lions ang Intramuros-based team LPU.

Gumapang ang Baste, tinalo nila ang No. 3 Jose Rizal University sa first semis stepladder.

(ARABELA PRINCESS DAWA)