Reaksiyon kay Toper Garganta

IBA’T-IBANG reaksiyon ng mga karerista ang ating narinig hinggil sa pagkatalo ng kabayong si You Are The One na sinakyan ni Toper Garganta, maging sa mga kilalang grupo ng mga karerista sa social media ay umani rin ng batikos ang nasabing hinete at may iba naman na intindido ang nangyari. Nabigyan ng 72-araw na suspensiyon si Toper sa karerang iyan.

Narito ang kanilang mga naging komento.

”Kapal ng mukha niyan ni (?) paps.” – JC

”Ano yan barrier lang ginawa ni garganta kay u r the one ?” – AK

”ayaw talaga manalo..salbahe…” – ML

”kung pinalo mo lalagpas yun, kaya ka nga may dalang latigo para ipalo. hindi kana pumalo hinatak mo pa. maliit ang 72 days steward, dapat 1 year yan” – JSQ

”Hindi na siya pumalo, ayaw pang ilarga yung renda. Hay naku, natapat na naman sa patalo.” – ES

”yari karera.. dapat life time suspended para di pamarisan.” – AC

”Pang 1 year suspension riding style niyan ah.” – CM

Kung nais mapanood ang nasabing takbuhan ay mayroong replay sa youtube na may titulong “MMTCI_110717_R05” at masdan ninyo ring maigi kung ano ang inyong masasabi lalo na pagpasok sa rektahan mula sa huling kurbada hanggang sa makarating sa meta. Okidoks.