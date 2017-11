Illegal gambling largado pa rin sa South Metro

HINDI pa rin pala tumigil ang ‘ligaya’ ng illegal gambling operator sa Metro Manila lalo sa southern part nito.

Ayon sa ating mga impormante, namamayagpag ang bookies ng STL at loteng sa area of responsibility (AOR) ng Southern Police District (SPD).

Hindi natin maintindihan kung tutulog-tulog ba o nagtutulog-tulugan lang ang mga bata ni SPD director, Chief Supt. Tomas Apolinario, Jr.?

Kung sakali, General Apolinario na hindi pa ninyo alam na namamayagpag ang illegal gambling sa inyong AOR, ito po…

Isang retiradong lespu na kung tawagin ay alias Boy Arohado at isang barangay official ang maintainer ng illegal gambling sa Wawa, Muntinlupa City.

Sa Tunasan, putok ang pangalan ng isang alias Samboy na may hawak ng STL at loteng ganoon din ang isang isang alyas Richard Taba at Madam Gie.

Nariyan din ang isang alyas Tisay at Lando sa Tunasan pa rin.

Sa Dongalo, Parañaque, isang alyas Joy ang may hawak ng bookies ng STL at loteng. Isang alyas Edgar ng Baclaran at alyas Dick sa Sunvalley, Parañaque.

Si Jacobo Jr., alyas (Ayungen) ang mayhawak ng bookies ng STL at loteng na umano’y sumesegway ng pautang sa mga tulak ng bato sa Taguig.

Ang coordinator ng STL na nagbobokies ay ibinuking na isang barangay official na kung tawagin ay alyas Wally.

Uy, buhay pa pala si Totoy Haruta gamit ang isang Happy Kool-kool at ang bangka ng bookies ay isang alyas Tausi ng Laguna.

Gen. Apolinario, Sir, hindi ba talaga nakaaabot sa inyo ang pondong ipinagkakaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at namamayagpag ang bookies ng STL at loteng sa inyong AOR?!

NCRPO chief, Gen. Oscar Albayalde Sir, ayaw ni PCSO Chairman Jorge Corpuz nang ganyan!

BULABUGIN

ni Jerry Yap