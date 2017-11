Tetay, pinasalamatan si Duterte (Sa mga bulaklak sa puntod ng mga magulang)

PINASALAMATAN ni Kris Aquino si Presidente Rodrigo R. Duterte sa pagbibigay nito ng bulaklak sa puntod ng mga magulang niyang sina rating Presidente Corazon C. Aquino at Senador Benigno Aquino.

Base sa post ni Kris sa kanyang IG account, “this is a simple post coming from a daughter who will always feel GRATITUDE whenever her beloved parents are shown respect. Maraming salamat po Pangulong Duterte.”

This is a simple post coming from a daughter who will always feel GRATITUDE whenever her beloved parents are shown respect. Maraming salamat po Pangulong Duterte. 🇵🇭 A post shared by 🇵🇭 Kris Aquino (@krisaquino) on Oct 31, 2017 at 1:29pm PDT

Nagbabakasyon ang mag-iinang Kris, Joshua, at Bimby sa New York City, USA at sa ipinost nito kahapon, Huwebes ay ka-lunch niya ang taong naging dahilan para makilala niya ang caster ng pelikulang Crazy Rich Asians.

Aniya, “I finally got to THANK in person @jhett_tolentino at lunch-he was instrumental in connecting the casters of #CrazyRichAsians to me. It was a prayed for turning point in my life- the audition I did w/in 48 hrs of Jhett’s 1st call, I remember thinking we’d give our all so come what may I’d have zero regrets: @nix722 finding a way to get a full shooting crew, Direk Ricky & Direk Jules, DOP Shayne Sarte, the supportiveness of @thepeninsulamanila in letting us use their presidential suite, my styling team @kimiyap & @boopyap, the artistry of @juansarte & @nantealingasa- the lightning fast post production done by Atty Joji’s team all memories came flooding back while we enjoyed lunch in my sons’ favorite Benihana. And my heart overflowed w/ GRATITUDE. (Money wise tip #1 the lunch menu is half the cost of dinner.)”

Sa Agosto 2018 na rin ipalalabas ang pelikulang Crazy Rich Asians, base rin sa post ni Kris.

“Fyi @kevinkwanbooks sent me the Hollywood Reporter Link- Warner Bros announced August 17, 2018 as the playdate for ‘Crazy Rich Asians’.”

Bukod dito ay ipinaalam din ng mama nina Joshua at Bimby na malaki ang natipid niya sa wi-fi na gamit nilang mag-iina habang nasa Amerika.

”(Money wise tip #[email protected] Travel Wifi is P490 a day & connects up to 5 devices, it’s efficient & great value for money- because had the 4 of us activated data roaming on our phones it’s P550 per day for each of us on either Phil. carrier meaning P2,200/day. I’m now saving P1,710/day). May God continue blessing us all w/ safety, good health, and infinite reasons to say THANK YOU.”

At pagbalik ng Pilipinas ay plano ni Kris na magpa-block screening para sa pelikulang The Ghost Bride dahil nami-miss na niya ang kaibigang si Kim Chiu.

Just getting up where we are took us 2 days to adjust to the 12 hour time difference- advanced congratulations & we’ll be watching soon as we get home @chinitaprincess. May i host a block screening reunion because we’ve missed you. ❤️❤️❤️ #friendsarefamily A post shared by 🇵🇭 Kris Aquino (@krisaquino) on Nov 1, 2017 at 8:02am PDT

“Just getting up where we are took us 2 days to adjust to the 12 hour time difference-advanced congratulations & we’ll be watching soon as we get home @chinitaprincess. May I host a block-screening reunion because we’ve missed you. #friendsarefamily.”

GRAE, MAGBIBIDA

SA WANSAPANATAYM

BISI-BISIHAN ang drama ng batang aktor na si Grae Fernandez dahil bukod sa seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin bilang kapatid ni Kim Chiu at ka-loveteam ni Andrea Brillantes ay siya rin ang bida sa Wansapanataym Presents: Louie’s Biton.

Mapapanood sa Linggo (Nobyembre 5) na matututuhan na ni Louie (Grae) ang pinakamahalagang aral sa lahat sa pagsanib niya sa katawan ng kanyang inang si Mary Jane (Dimples Romana) upang malaman ang matinding sakripisyo nito para sa kanilang pamilya sa pagtatapos ng Wansapanataym Presents: Louie’s Biton.

Sa paggabay ng fairy god leather, natutuhan ni Louie na magpatawad at pahalagahan ang kanyang pamilya matapos niyang mabuhay sa katawan nina Ralph (Aljur Abrenica) at Melissa (Louise Delos Reyes). Ngunit sa pakikipagsapalaran niya ngayon sa katawan naman ng kanyang ina, makikita ni Louie ang pagtitiis ni Mary Jane upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan.

Mula sa pagiging janitress hanggang sa pagbebenta ng mga pagkain sa gitna ng initan, gagampanan ni Louie ang lahat ng trabaho ni Mary Jane na tutulong sa kanyang magpakita ng lahat ng hirap at pagod ng kanyang ina.

Ngayong alam na ni Louie ang dinaranas na hirap ni Mary Jane, ito na nga ba ang oras para humingi siya ng kapatawaran mula sa kanyang ina?

Huwag palampasin ang kuwentong kapupulutan ng aral sa Wansapantaym Presents: Louie’s Biton ngayong Linggo sa ABS-CBN at ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

COCOJULS,NADESMAYA;

‘I LOVE YOU’ MESSAGE,

WALA SA PABATI NI JULIA

ALIW ang CocoJuls supporters nina Coco Martin at Julia Montes dahil maski walang project ang dalawa ay hindi pa rin nila iniiwan at umaasang muling magkakasama sa tamang panahon.

Sa nakaraang kaarawan ni Coco noong Miyerkoles, Nobyembre 1 ay binati ni Julia ang dating leading man sa seryeng Walang Hanggan, 2012 at nakatutuwa ang mga nabasa naming komento mula sa kani-kanilang followers dahil iisa ang sinasabi, “bagay na bagay sila.”

Sa totoo lang hindi halatang 14 years ang agwat ng edad ni Coco kay Julia na 22 years old at ang aktor ay 36 na. Kaya iisa ang tanong ng lahat, kailan mag-aasawa si Ang Probinsyano at Ang Panday?

Pero base sa aming source, malayo pa dahil marami pang gustong gawin si Coco sa career niya lalo’t may bago na naman siyang pinagkaka-abalahan, ang mobile game apps na isa siya sa nakaisip nito.

Samantalang si Julia ay malayo pa ring lumagay sa tahimik dahil sa edad na 22 ay marami pa rin siyang gustong mangyari sa career niya lalo’t breadwinner siya ng pamilya nila.

Anyway, going back sa pagbati ni Julia ng ‘happy birthday’ kay Coco sa pamamagitan ng video ay inabangan ng mga nakapanood kasama na kami kung bakit walang ‘I love you’ ha, ha, ha.

“Asa ka pa?” hirit sa amin ng aming source nang tanungin namin kung bakit walang sinabi ang aktres.

🎂 A post shared by Julia Montes (@montesjulia08) on Nov 1, 2017 at 1:36am PDT

A post shared by Coco Martin PH (@cocomartin_ph) on Nov 1, 2017 at 3:14am PDT

Ayon sa pagbati ng dalaga sa kanyang espesyal na kaibigan, “hi Co, happy, happy birthday! Enjoy your special day, siyempre, and I wish you all the best. And good health dahil napaka-busy mo pero saludo kaming lahat na mga nakatrabaho mo kasi napakabuti mong tao at napakadali mong katrabaho at napakabait mong tao.

“I’m so happy and very, very proud of you sa lahat ng mga achievement na natatanggap mo and, of course, sa lahat ng dreams mo na unti-unti mo nang natutupad. I know God will guide you and God will protect you, and God will give you more knowledge kasi pinahahalagahan mo at hindi ka nakalilimot sa kanya. Iniingatan mo at isini-share mo sa mga nakakasama mo at saksi ako roon, ang talent na mayroon ka at ibinigay ni God sa ‘yo.

“Sana lahat ng idini-desire ng heart mo, lahat ng ipinagpi-pray mo, sana i-guide ka ni God, sana i-grant ‘yun ni God for you. Happy, happy birthday.”

At nang i-check naman namin ang IG account ni Coco ay ito naman ang nabasa naming may picture siyang nakatalikod habang nakatingin sa swimming pool at sa mga magagandang punong luntian na nakapaligid sa bahay niya.

Thank you Lord sa lahat ng blessing mo sakin at sa family ko. ang dami ko man sablay sa buhay at pagkatao ko pero kahit kailan hindi mo ako pinbayaan at iniwan. Salamat sa lahat ng mga taong nakasama ko sa paglalakbay. sa lahat na naging parte ng buhay ko sa lahat ng mag taong tumulong at umalalay sakin muna noon hanggang ngayon sa family ko sa mga kaibigan, katrabaho sa mga boss ko at sa lahat ng mga taong nagmamahal at naniniwala sakin maraming maraming salamat po sa inyo lahat!!!😉😉😉 A post shared by Coco Martin (@mr.cocomartin) on Oct 31, 2017 at 9:21pm PDT

Post ng aktor, “Thank you, Lord, sa lahat ng blessing mo sa akin at sa family ko. Ang dami ko mang sablay sa buhay at pagkatao ko, pero kahit kailan hindi mo ako pinabayaan at iniwan.

“Salamat sa lahat ng mga taong nakasama ko sa paglalakbay, sa lahat ng naging parte ng buhay ko, at sa lahat ng mga taong tumulong at umalalay sa akin mula noon hanggang ngayon.

“Sa family ko, sa mga kaibigan at katrabaho, sa mga boss ko, at sa lahat ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa akin, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat!”

FACT SHEET

ni Reggee Bonoan