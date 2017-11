Sharon ‘di raw puwedeng tanggihan ni Robin! Rom-Com movie with JoshLia love team kasado na

GUEST kamakailan si Robin Padilla sa show ni Pinky Webb sa CNN Philippines. Parte ng interbiyuhan ay tinanong ni Pinky si Binoe sa movie na ginagawa with ex-girlfriend Sharon Cuneta at kung anong tema ng kanilang pelikula ni mega?

Sagot ng action star, romantic comedy itong sa kanila ni Sharon at tatakbo ang kuwento sa madalas na problema ng mga babae sa kalalakihan.

Nag-uumpisa na raw silang mag-shooting ng kanyang Ma’am Sharon pero hindi pa nakukunan ‘yung mga eksena nila. At kaya raw niya tinanggap ang project ay hindi niya matanggihan ang megastar, basta’t tuwing kailangan siya nito ay nandiyan raw siya dahil malalim ang pinagsamahan nila ng actress magmula nang magtambal sila sa “Maging Sino Ka Man.”

Makakasama pala ng dalawa sa kanilang Star Cinema film ang JoshLia love team nina Joshua Garcia at Julia Barretto pero hindi pa idinidetalye kung ano ang magiging papel nila sa obra ni Direk Cathy Garcia-Molina.

*****

JEROME PONCE

BAGONG SUSPEK

SA “THE GOOD SON”

Ipinakita sa throwback scenes ng “The Good Son” kung paano makipagsagutan si Lorenzo (Jerome Ponce) sa kanyang daddy na si Victor (Albert Martinez) na umabot pa sa puntong sinabihan niya si Victor na mamatay na sana.

At dahil nakita at may ebidensiya sa nasabing komprontasyon, si Lorenzo ngayon ang bagong suspek na lumason o pumatay sa sariling Ama?

Kaya nang malaman ito ng kapatid sa labas na si Joseph (Joshua Garcia) ay agad si-yang kinompronta at sinabihang, “Anong pakiramdam ng napagbibintangan? Mahirap ‘di ba, ano? Mahirap ‘di ba lalo na kapag wala kang ginagawa.”

Ganyan kasi ng sinapit ng binata sa kulungan na pinagdusahan ang salang hindi naman niya totoong ginawa. Pero Kahit tameme ay ayaw pa ring patalo nitong si Lorenzo sa kapatid. Matagal nang namayapa si Victor Buenavidez pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy at mahuli kung sino ang tunay na salarin?

Pakatutukan sa coming episodes kung sinong karakter ang susunod na pagdududahan sa TGS? May kilig ding hatid sa toprating family drama series ang tambalan nina Joshua at Loisa Andalio, Mccoy de Leon at Elisse Joson at ng NLEX love-team nina Nash Aguas at Alexa Ilacad.

Umeere weeknights ang The Good Son, after La Luna Sangre sa ABS-CBN2.

PAGMAMAHALAN NINA RITZ

AT PAULO NAGBUNGA

SA “THE PROMISE OF FOREVER”

Oras na para harapin ni Sophia (Ritz Azul) ang bagong yugto ng kanyang buhay sa rebelasyong siya ay nagdadalang-tao, ngunit kaa-kibat nito ang matinding lungkot sa pag-aakalang patay na si Nicolas (Paulo Avelino) sa “The Pro-mise of Forever.”

Muling nagkrus ang landas nina Nicolas at Sophia para maghiwalay muli, matapos magdesisyon ang “immortal man” na tumalon sa isang bangin upang talikuran na ang nakaraan at hindi na idamay pa ang babaeng minamahal sa gulo ng kanyang buhay.

Ngunit sa kabila ng dalamhating nadarama, madidiskubre ni Sophia na nagbunga ang pagmamahalan nila ni Nicolas, dahilan naman para ikagalit ng kanyang mga magulang at magdesis-yon siyang umalis sa kanilang tahanan. Sabay sa pagkakahiwalay nila ng landas, hindi titigil si Marlon (Tonton Gutierrez) na hanapin si Nicolas upang makapaghiganti at tuluyan nang magawa ang miracle drug na magpapayaman sa kanilang angkan.

Sapat nga ba ang pag-ibig upang muling magtagpo ang mga landas nina Sophia at Nicolas? Huwag palampasin ang kuwento ng pangako nang walang hanggang pag-ibig sa “The Promise of Forever” sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

VONGGANG CHIKA!

ni Peter Leddesma