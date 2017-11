LAHAT ng tao ay may karapatang mabuhay nang payapa at magkaroon ng katahimikan sa loob ng tahanan at pag-aari ng mga pribadong ari-arian. May karapatan siyang mabuhay na walang takot at makapagpasya nang malaya, makapagpahayag at lalong may karapatan siya laban sa pang-aabuso ng estado.

Ngunit hindi lahat ng paglabag sa karapatan ng tao ay saklaw ng Commission on Human Rights o CHR. Walang poder ang CHR na imbestigahan ang mga pang-aabuso ng mga pribadong tao o grupo laban sa karapatang mabuhay, karapatan sa ari-arian, karapatan sa pamamahayag o karapatang makapagpasya nang malaya. May mga institusyon ang pamahalaan para sa mga partikular na paglabag sa mga karapatang ito ng mga pribadong tao o grupo.

Ilan sa mga institusyong ito ay: kongreso, korte, pulis, Comelec, mga sangay ng pamahalaan tulad ng Department of Interior and Local Government, National Police Commission, Philippine National Police, Department of National Defense, at Armed Forces of the Philippines.

Ito ang ayaw unawain ng mga gustong gibain ang CHR. Kahit na malinaw pa sa sikat ng Haring Araw ang mandato ng komisyon ayon sa batas ay pilit nilang inililigaw ang kanilang wala o salat sa aral na tagasunod sa pamamagitan ng malisyosong pagpupumilit na imbestigahan ng CHR ang mga biktima ng krimen ng mga pribadong indibidwal o grupo.

Bakit daw ang sinasabing pang-aabuso ng pulis at militar ang sinisilip ng CHR? Bakit hindi raw nito iniimbestigahan ang pinatay o ginahasa ng mga kriminal lalo ang mga lulong sa droga? Bakit hindi sinisilip ang insidente kung saan minasaker ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ang mga pulis na tumugis at nakapatay sa isang kilalang terorista? Bakit umano walang kibo ang CHR sa mga insidente ng pananambang ng mga miyembro ng New People’s Army (NPA) sa mga sundalo?

Uulitin ko, hindi trabaho ng CHR na imbestigahan ang mga krimen ng pribadong indibidwal o grupo, maging adik man o kasapi ng MILF o NPA. Trabaho ng pulis na imbestigahan ang ating mga nabanggit katulong ang kaukulang sangay ng pamahalaan. May mga batas din sa Revised Penal Code tungkol sa paglabag o pang-aabuso sa karapatan ng tao na maaring gamitin para makuha ang katarungan.

Ang iniimbestigahan ng CHR ay mga patayan o krimen na ang sangkot ay pulis o sundalo dahil ito ang mandato ng komisyon. Kung madalas na sinisilip ng CHR ang pulisya at militar ay dahil dumarami ang insidente ng pang-aabuso o krimen na sila ang sinasabing sangkot. Hindi dapat isisi sa CHR kung bakit nito iniimbestigahan ang mga pulis o sundalo, bagkus ay dapat tayong magpasalamat dahil matapat na ginagampanan ng komisyon ang tungkulin nito.

USAPING BAYAN

ni REV. NELSON FLORES, Ll.B., MSCK