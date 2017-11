BINABATI ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang ilang mga residenteng may kapansanan o persons with disability (PWD), na pinagkalooban ng mobility devices na kanilang magagamit sa paghahanapbuhay. Ang mga traysikad ay idinisenyong maaaring patakbuhin sa pa-mamagitan ng pagtulak sa manibela imbes sa pagpad-yak. Maaari itong sabitan ng mga paninda. Layon ng pa-mahalaang lokal na mabigyang pansin ang kalagayan ng mga PWD sa siyudad. (JUN DAVID)

You are here: Home