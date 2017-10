Iginagalang ko si Aiko, hindi ko siya gagawing support lamang — Direk Hernandez

HINDI pa rin tapos ang pinag-uusapang hinaing ni Aiko Melendez sa pelikula nilang New Generation Heroes ng Golden Tiger Films na palabas na ngayon sa mga sinehan.

Inirereklamo ni Melendez na hindi siya ang lumabas na bida sa pelikula tulad ng ipinangako at pinag-usapan nila ng director nitong si Anthony Hernandez.

Nag-post sa Facebook ng sama ng loob si Melendez matapos niyang mapanood ang kabuuan ng pelikula sa ginanap na premiere night kamakailan sa SM Megamall.

Kaya naman hiningan namin ng reaksiyon si Direk Hernandez ukol dito. Iginiit ni Hernandez na bida si Melendez sa pelikulang New Generation Heroes. Narito ang text message na ipinadala sa amin ng director.

“There are four lead characters in the movie—Salvacion (Ms. Anita Linda), Lolita (Joyce Penas), Gener (Jao Mapa) and Cora. For me, Ms. Aiko Melendez is the lead of this movie ‘New Generation Heroes’.

“Sa bigat ng character ni Aiko as Cora. Kay Cora ang current social issue like tokhang ang drugs also as OFW. Hindi ko naman gagawin na support siya, I respect her.

“Napakataas ng tingin ko at paggalang sa kanya. Nagulat ako na may impression siya na si Joyce Penas ang bida. Nag-asses din ako after ng premiere night.

“I am sorry if she feels disrespected. Pero ako sa sarili ko at buong team, siya ang bida namin. Si Aiko ang may pinakamabigat at meaningful na karakter kaya iyon ang inalok kong role sa kanya at hindi iyong Lolita.

“Again, sorry if she feels disrespected. It was never my intention.”

Hangad namin na magka-ayos sina Melendez at direk Hernandez dahil sa napanood namin, tama ang tinuran ng huli, may bigat ang role ni Aiko at hindi masasabing maliit ang kanyang role. Lumabas pa rin ang galing niya sa pelikula.

SHOWBIZ KONEK

ni Maricris Valdez Nicasio