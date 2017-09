Paulo, bumida na sa The Promise of Forever

SA wakas ay nagkaroon na rin ng masasabing launching serye si Paulo Avelino. Pagkatapos gumanap ng iba’t ibang mabibigat na roles sa ilang teleserye ng Dreamscape, tuluyan nang inilunsad si Paulo bilang bibidang aktor sa apat na henerasyong role via The Promise Of Forever with Ejay Falcon and Ritz Azul.

Napapanahon na rin ito for Paulo because you know what, hindi naman talaga matatawaran ang kanyang husay bilang isang aktor huh! Sa lahat ng teleseryeng nagawa na nito at napanood natin, ibang klase naman talaga ang kakayahan niya bilang aktor at marami ang proud sa kanya at nagtiwala.

Mukhang maganda ang serye dahil kuwento ito ng isang lalaking walang kamatayan at kung paano naglakbay ang kanyang buhay ay siyang matutunghayan natin sa serye. Always remember na hindi lang kaguwapuhan ang taglay ni Paulo kundi isa rin siyang napakahusay na aktor ng kanyang henerasyon!

REALITY BITES

ni Dominic Rea