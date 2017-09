Female singer, pinagtataguan ng mga nail salon staff dahil sa kakuriputan

TABLADO pala sa mga tauhan ng isang nail salon ang mahusay na female singerna ito, at bakit?

Home service ang kadalasang request ng singer. Siyempre, kapag sa bahay nga naman siya pupuntahan ay natural lang na mag-unahan ang mga trabahante ng salon sa pag-asang tiba-tiba sila sa ibibigay na tip.

Pero sadya yatang ipinaglihi sa makunat na bukayo ang hitad, malaki na kasi ang P20 na tip na iginigibsung niya. Ang ending, wala nang gustong mag-home service sa kanya. Patunay ang kuwentong ito sa tuwing tatawag siya sa nail salon, ”Hi, nandiyan ba si Anna?” kunwari’y ‘yun ang pangalan ng staff. Ang sasabihin naman ng nakasagot ng phone ay wala.

“Eh, si Mayette? Ah, wala rin siya. How about Sheila? Oh, she’s not around, too. Eh, si Leila?” sunod-sunod na tanong ng singer kung naroon ang mga taong hinahanap niya.

Ang totoo’y present naman ang lahat ng ‘yon, kaso nagbilin na pala ang mga ito na kung tatawag ang singer ay wala sila.

Da who ang female singer na pinagtataguan ng mga nail salon staff dahil sa kanyang kakuriputan? Itago na lang natin siya sa alyas na Althea Mallonga.

(Ronnie Carrasco III)