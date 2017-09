Digong bumanat: ‘Piyok’ sa EJKs ‘misyon’ ni Risa

A post shared by HATAW! – Diyaryo ng Bayan (@hatawtabloid) on Sep 5, 2017 at 12:05pm PDT

GINAGAMIT sa politika ni Sen. Risa Hontiveros ang isyu ng extrajudicial killings (EJK) bilang ‘misyon’ na banatan si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, labis na nasaktan si PNP chief, Director General Ronald dela Rosa sa akusasyon ni Hontiveros na policy ng PNP ang pagpatay sa pagsusulong ng drug war.

Napakabobo aniya ng senadora para ituring ang dalawang kaso ng pagpatay ng pulisya bilang policy ng PNP sa drug war.

“I think he’s (Dela Rosa) hurt that ‘yung policy na — itong pangalawang namatay. Do you think two killings, even if it’s illegal, would make a policy? Dalawang patay. Palagay na natin, pinatay — murder o… I asked Hontiveros, “Is that already a policy? Is that the baseline of a policy?” Paka-bobo naman niya,” anang Pangulo.

Insulto aniya kay Dela Rosa na paratangan siya na policy ng PNP ang pumatay gayong napakaraming utak-kriminal sa Liberal Party (LP).

Plunder at santambak na patayan aniya ang record ng LP noong nakaraang administrasyong Aquino at tahimik sa talamak na problema sa illegal drugs

“Kaya umiyak ‘yung tao nga e. It’s an insult na sabihin it’s a policy of the police to kill. There are so many criminal minds, even in the Liberal Party. Sila, the record of plunder and also killing, you make a comparison. ‘Yung sa kanila, ‘yung killings noon, well, hindi [inaudible], because it’s not… Wala, pulis takot, wala. Even the drugs, they were all silent,” anang Pangulo.

“So, when I became President, sinabi ko sa Filipino, “This is how widespread the drug is.” Wala man silang…Bakit ba? ‘Yung limang pinatay doon sa Bulacan, na pati ‘yung one-year-old na bata pinakialaman, pinatay. Why is that… Why don’t I hear… I do not hear her crying or even complaining that the police are not doing enough,” dagdag niya.

At ngayon aniya, nababaliw ang LP na gamitin sa politika ang pagkamatay nina Kian delos Santos at Karl Arnaiz, at gusto pang iparada ang bangkay ng una sa EDSA para batikusin siya.

Ipinahiwatig ng Pangulo na bistado niya na may misyon si Hontiveros mula sa isang grupo laban sa kanya bago pa idaos ang 2016 elections.

“Tapos, they pick up… Eleksyon e. Politika. They’re crazily into it. And even before the elections, may assignment ‘yan siya. She was assigned with a group, I would not name them now. But, nakuha ko ‘yang mga conversations nila,” sabi niya.

“But that — you ask two killings, and you say that’s a policy? That’s a silly question. Oh, why can’t you just say, “what is the policy of the police when confronting —?” Ang problema sa inyo, ‘yung pinapakialaman ninyo, ‘yung patayan, ‘yung magamit ninyo sa politika. For example, trying hard to get the cadaver of the — ‘yung Kian — to parade it to EDSA. Politikang barrio,” anang pangulo.

ni ROSE NOVENARIO

Ikakarga sa drug war

EJKs ‘BALA’

SA 2019 POLLS

— SANTIAGO

NAGBABALA si Dangerous Drugs Board (DDB) chairman Dionisio Santiago, tataas pa ang bilang ng extrajudicial killings hanggang sa 2019 midterm elections.

Sa press briefing sa Palasyo kahapon, binigyan-diin ni Santiago na ikakarga ng mga politiko sa drug war ng administrasyong Duterte ang mga pagpapatay sa mga katunggali o kakampi upang makalusot sa pananagutan.

Magagamit aniyang isyu ang EJKs na kagagawan ng mga politiko para banatan si Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahang mag-eendoso ng kanyang mga manok sa 2019 elections.

“Lalo itong coming election you watch for more killings. They will be politically motivated para ikakarga, because ang sarap banatan si Presidente e, EJK. I’m sorry but I have to explain it in this manner based on my personal experience. Totoo iyan, watch for more killings comes the election day. ‘Pag ka election victim ka, wala na halos kuwan iyan…wala nang solution iyan e. Charge to experience iyan,” ani Santiago.

Inihalimbawa ni Santiago ang Mandaluyong City sa aniya’y lugar na may nagaganap na EJKs na “politically motivated” ngunit ang mga patayan ay itinuturong bunsod ng drug war.

“Napaka-convenient excuse ngayon ang pagpatay. Ikarga mo sa drugs iyan e parang sabi nga, “Forget it.” Pero kung titingnan ninyo, if you have a closer analysis, I have one…Mandaluyong, balita ko riyan politically motivated e. Pero ang sarap ikarga sa kuwan…ang sarap ikarga sa anti-drug campaign, kasi iyon ang bumebenta, that sells e and magandang gawing issue ‘no,” paliwanag niya.

Ilang dekada nang nagpapalitan lang sa poder sa Mandaluyong City ang pamilya Abalos at Gonzales pero napapabalita na ang posibilidad na pagpasok sa politika ng siyudad ni dating Sen. Jinggoy Estrada na residente sa Wack-wack Subdivision.

Ikinuwento ni Santiago, isang retiradong military general, ang kanyang karanasan bilang intelligence operative noong dekada ’80 sa Bicol sa kasagsagan ng lakas ng puwersa ng New People’s Army (NPA) na 23,000 at biglang bumagsak sa 10,000 na hindi naman kagagawan ng militar, kundi ng pagpupurga sa hanay ng mge rebelde.

Ani Santiago, may nakuha umano siyang dokumento ang “Oplan Zombie” mula sa kampo ng mga NPA na nagsasaad nang pagpupurga sa hanay ng mga rebelde dahil sa pagdududa sa katapatan sa kilusan ng mga miyembro nito.

“If you have experience, may experience pati sa counter insurgency… iyong pagbagsak ng counter insurgency, I would like to claim credit a bit on this ‘no. Kasi noong umabot tayo ng 23,000 plus, pati kami sa Bicol ayaw na naming lumabas. Pero may nakuha akong document, iyong isa kong magaling na intelligence operative, nakita niya, hinawakan lang e, hindi ipinasa. Noong pagbasa ko, ‘pag-analyze ko, aba e magandang dokumento ito,” aniya.

“And I brought it to no less than the Chief of Intelligence there, General Filart, nilagyan ko lang ng note, “Sir, you may find use for this.” Alam ninyo kung anong laman noon? I-check ninyo — Operation Zombie. Doon very clear na makikita mo ang nagpapatayan, hindi military involved, sila-sila ang nagpapatayan. Because they—hindi na nila malaman kung iyong kasama nila kakampi o hindi. Nagkaroon ng purging, and from a higher of 23,000 plus bumagsak ang NPA na figure to 10,000,” kuwento ng dating heneral.

Itinanggi ni Santiago na mahihirap lang ang target ng drug war ng gobyerno ngunit ang mula sa marginalized sector talaga ang madaling maengganyo sa paggamit at pagbebenta ng shabu at kalimita’y gumagawa ng krimen para masustentohan ang bisyo.

Batay sa estadistika ng DDB, 3,811 ang napapatay, 1,380,078 drug users ang sumuko, at halos 3,000 kilong shabu ang nakompiska sa mahigit isang taon pagsusulong ng drug war ng gobyerno.

Bukod aniya sa rehabilitasyon sa drug addicts ay bibigyan sila ng livelihood para makapagbagong buhay.

(ROSE NOVENARIO)