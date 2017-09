Dito tayo sa ‘Pinas mag-upakan — PacMan

INTERESADO pa rin si Senator Manny Pacquiao sa rematch nila ni Jeff Horn pero hindi ngayong taon at hindi sa Australia gaya nang unang napabalita.

Matatandaan na ang Queensland’s premier ay nagpahayag ng pagkadesmaya nang naging malabo ang rematch ng dalawa na nakatakda sana sa November 12 sa Australia. Tinawag nitong ‘naduwag’ si Pacman sa kanilang pambatong si Horn.

Kahapon ay nilinaw ni Pacman ang isyu, “It will not push through there in Australia. But we are bringing the fight here in the Philippines.” Dagdag ni Pacquiao na ang negosasyon ng da-lawang kampo ay patuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan.

“This will be good for our country’s tourism.”

Tinalo ni Horn si Pacquiao para sa World Boxing Organization welterweight title noong July 2 sa Brisbane, Australia.

At dahil inakala ng Senador ng Filipinas na nanakawan siya ng titulo ay agad siyang humingi ng rematch.