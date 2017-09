9 patay sa Japanese encephalitis — DoH

UMABOT na sa siyam katao ang binawian ng buhay bunsod ng Japanese encephalitis ngayong taon, pagkompirma ng Department o Health (DoH) kahapon.

Apat sa mga biktima ay mula sa lalawigan ng Pampanga, dalawa mula sa Zambales, habang ang tatlo ay naitala sa Pangasinan, Laguna, at Nueva Ecija.

Ang mga biktima ay kabilang sa 133 pasyenteng na-diagnose na may mosquito-borne disease sa pagitan ng 1 Enero hanggang 26 Agosto 2017, ayon sa DoH.

Sa nasabing bilang, 53 kaso ang naitala sa Central Luzon. Ang Japanese encephalitis ay nakukuha sa kagat ng Culex mosquito. Wala pang lunas para sa nasabing sakit, na ang mga sintomas ay kinabibilangan ng sakit ng ulo, lagnat, pagsusuka at nahihirapang ikilos ang katawan.

Kukulangin sa isang porsiyento nang nakagat ng Culex mosquitoes ang nagkakaroon ng Japanese encephalitis, ayon kay DoH Undersecretary Gerard Bayugo.

Ang mga nakaranas ng mga sintomas ng sakit, gayonpaman, ay haharap sa mortality rate na 20 hanggang 30 porsiyento.

“Hindi lahat ng nalilipatan ng JE na virus ay nagkakaroon ng symptoms o sakit, less than 1 percent lang ang nagde-develop into sickness. Puwedeng nakagat ka andyan ang virus sa iyo, pero pwedeng natalo ng sistema ng katawan mo, but somehow that also gives you a little protection already,” paliwanag ni Bayugo.

“But that 1 percent na nagkakaroon ng problema, abot 30 to 50 percent of them, nagkakaroon ng cognitive malfunction… Ang mortality about 20 to 30 percent ang namamatay doon sa nagkakaroon ng senyales ng JE.”

Sinabi ni Bayugo, ang latest tally ng JE cases ay hindi pa nakaaalarma dahil mababa pa ang death toll. Gayonman, pinayohan niya ang publiko na mag-ingat.

Nakatakdang ipakilala ng DoH ang JE vaccine sa kanilang immunization program sa 2018. Ang bakuna ay commercially available sa kasalukuyan.