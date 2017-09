Myrtle, ‘di iiwan ang Kapamilya

TINANONG namin si Myrtle Sarrosa kung totoo ‘yung nabalitaan namin na nagbalak siyang lumipat sa GMA 7 nang mapansin niyang walang nangyayari sa career niya sa ABS-CBN 2.

“Actually, may inquiries kami for other networks but we decided pa to stay pa ngayon sa ABS-CBN. Kasi right after, right even before I graduated, ang dami nilang ibinibigay na projects sa akin. Tapos never naman silang nagkulang sa akin ang ABS,” paliwanag ni Myrtle sa renewal ng contract niya sa Sisters Sanitay Napkin.

So ayun, malinaw na hindi iiwan ni Myrtle ang Kapamilya Network lalo pa ngayon na binigyan siya nito ng serye. Kasama siya sa La Luna Sangre na pinagbibidahan nina Daniel Padilla at Kahtryn Bernardo.

Samantala, natanong din namin si Myrtle tungkol sa kanyang lovelife. Ayon sa kanya, wala siyang boyfriend ngayon, pero may suitor siya.

“’Yung manliligaw ko po ngayon hndi po siya taga-showbiz. He’s a cosplayer sa ibang bansa. American citizen po siya.”

Matagal nang kilala ni Myrtle ang manliligaw niya.

“Six years ago pa. Tapos hindi kami nagkita for the longest time. Tapos noong nagkita na kami ulit, doon na siya nanligaw sa akin.”

(ROMMEL PLACENTE)