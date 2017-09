Jake matapos isumpa ng Lola, kinakampihan na ngayon

KUNG dati’y kaaway ni Jake Zyrus ang kanyang Lola Tess nang finally ay mag-out na ng kanyang kasarian, ngayon ay kakampi na ng international singer ang kanyang grandmother dear na kaaway naman ngayon ng anak nitong si Raquel Pempengco.

Kung inalmahan ni Mommy Raquel ang life story ni Jake sa MMK (aniya, mula sa umpisa hanggang matapos ang kuwento ay puro kasinungalingan ang ibinigay na version ng anak), suportado naman ito ni Lola Tess.

Parang kailan lang ng halos isumpa ni Lola Tess ang apo dahil sa pag-amin nitong isa siyang tomboy. Katwiran pa ng masyonda, kahit ano pa ang gawing pagpapalalaki ni Jake ay siya pa rin si Charice na nireregla pa rin.

Pero lipas na nga ang episode na ‘yon, Lola Tess has turned into Jake’s ally na inayudahan pa ang pagsasadula ng buhay ng apo. Totoo naman daw kasi ang pagkakalahad ng kuwento sa MMK, samantalang ang nagsisinungaling ay si Mommy Raquel.

Na-imagine na namin ang dilemma na kinapalooban ni Jake. Sa panahong pilit siyang bumabangong muli, ito naman ang kanyang mga mismong kaanak na nagtatalo-talo at tila kulang sa suportang dapat sana’y ipinagkakaloob sa kanya.

Hindi na kami magtataka na kung sakaling magkaayos naman sina Lola Tess at Mommy Raquel, lalabas na si Jake ang magiging common enemy nila. So, in the event na mangyayari ‘yon, who can Jake turn to?

Mabuti na lang at nakatagpo na ng bagong partner si Jake. Pero huwag tayong pakatiyak. In time, maging ang babaeng ‘yon ang magiging mitsa ng inaasahang pag-aaway-away nina Lola Tess at Mommy Raquel.

Sana’y hintayin muna ng dalawang masyondang ito na makabuwelo si Jake para bigyang muli ng sigla ang kanyang singing career.

Sa ginagawa kasi ng mga ito—na sa halip na manahimik na lang muna—ay dinadaot nila ang karera ni Jake! Na ang ending, sila-sila rin naman ang unang-unang makikinabang sa grasya niyong tao!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III