Garapata namahay sa tainga ng pasyente

INALIS ng doktor mula sa loob ng tainga ng isang pasyente ang ‘flesh-eating parasite’ at kinuhaan ng video ang bu-ong proseso.

Sa nasabing video, pilit na inaalis ng doktor ang insekto na nakakapit sa loob ng tainga ng isang pasyente sa Singapore.

Sa nasabing proseso, gumamit ang doktor ng isang pares ng medical pliers para maingat na maalis ang insekto mula sa pas-yente.

Ngunit ang insekto ay matindi ang pagkakapit sa loob ng tainga ng pasyente at wari ay ayaw umalis.

Kalaunan, kumawala rin ang insekto nang lalo pang higpitan ng doktor ang pagkakaipit sa metal instrument. Ayon sa ano-nymous person na nag-upload ng video, kinakain ng parasitiko ang laman ng ano mang makapitan nito.

Ang video na ini-post sa internet ay ikinasindak ng mga nakapanood.

Ayon sa isang netizen, na si Citizen of SG, “I better go check all the body holes… like nostril holes, ear holes and other holes… haha… so scary.”

Habang sinabi ni Leon Pro, “Tick feasting on eardrum. seems ear drum broken after the removal. But will heal anyway. [sic]”

Ngunit sinabi ng isang user, ang parastiko ay hindi “flesh eating parasite.”

Sinabi ni Varanus_salvator, “It’s not a flesh-eater… It’s just a tick that sucks blood. “Many people who hike in the forest or own dogs that are allowed to play in the grass would have encountered them, even in Singapore. But still nasty.”

(mirror.co.uk)