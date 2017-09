Request ng mga taong natutulungan ni Coco: ‘Wag tapusin ang FPJAP

SA mga ginagawang proyekto ngayon ni Coco Martin para sa FPJ’s Ang Probinsyano 100 ay mas lalo siyang pinupuri ng netizens dahil marami siyang natutulungan hindi lang sa mga kasamahan niya sa trabaho kundi pati sa mga hindi niya kakilala.

Kamakailan ay namahagi siya ng mga gamit ng mga pulis, mga gamit ng estudyante, at eskuwelahan ngayon ay nagpapagawa na naman siya ng bahay sa Gawad Kalinga Munting Pamayanan for the Blind na base sa post ng Dreamscape Entertainment business unit head na si Deo T. Endrinal.

Ayon sa post, ”It takes a Hands to build a House, but only Hearts can build a Home.” At saka ipinost ang litratong kasama si Coco ng mga gumagawa ng bahay.

Isa lang ito sa proyekto ng FPJAP100 bilang pagtanaw sa mga sumusubaybay ng aksiyon serye na patuloy na humahataw sa ratings game simula noong nag-umpisa ito at hindi natinag ng sinumang programang tumapat.

Kaya may mga nagsabing huwag na lang tapusin ni Coco ang FPJ’s Ang Probinsyano para habang umeere ito ay may mga nabibiyayaang tulong sa mga nangangailangan.

Naalala rin namin ang kuwento ni direk Malu Sevilla na pinapag-aral ni Coco ang mga anak-anakan niya sa FPJAP na sina Paquito, Dang, at Ligaya sa isang pribadong eskuwelahan na hindi na namin babanggitin kung saan para na rin sa safety purposes.

Sabi pa ni direk Malu ay sobrang sipag at masayang pumasok sa eskuwelahan ang mga bata kasama ang kani-kanilang mga nanay na talagang gumigising ng maaga.

Sa kabilang banda, base sa tumatakbong kuwento ngayon ng FPJ’s Ang Probinsyano ay patuloy ang paglaban ni Cardo para sa karapatan ng mga naaapi laban sa kamay ng mga mapang-abusong mga opisyal.

Naging masaklap ang kapalaran ng mga magsasaka ng Mt. Karagao matapos mapeste ang kanilang pananim at tanggihan ng gobernador na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ngunit agad namang sumaklolo sina Cardo at ang grupo ng Pulang Araw at nag-abot ng tulong sa mga magsasaka.

Pero sa gitna ng kanilang operasyon, hindi inaasahang nakuhanan ng cellphonevideo at si Cardo kasama ang rebeldeng grupo, na posibleng ikalagay ng buhayniya sa panganib sa pagkakataong mabulgar ang tunay niyang pagkatao. Maitago pa rin kaya ni Cardo ang kanyang pagkatao mula sa Pulang Araw?

Malaman pa kaya niya na ang tunay nilang kalaban ay si direktor Hipolito (John Arcilla)?

Anyway, naka-40.7% ang FPJAP vs 18.4% Alyas Robin Hood nitong Martes, Agosto 29.

FACT SHEET – Reggee Bonoan