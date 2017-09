Nora Aunor, papasukin na ang pagdidirehe ng pelikula

USAP-USAPAN sa apat na sulok ng showbiz ang nakatakdang pagdidirehe ng dalawang pelikula ni Ms. Nora Aunor.

Maaalalang minsan na ring gumawa ng pelikula si Ate Guy. Una na noong 1989, ang The Greatest Performance Of My Life kasama sina Tirso Cruz III, Michael de Mesa, at Julio Diaz.

At ngayong taon nga ay muling nag-anunsiyo si Ate Guy na may gagawin siyang pelikula. At una nang nag-post sa Facebook si Tita Fanny Serrano, na sinabi niyang isang mala­king karangalan na maimbitahan siya ni Ate Guy na maging parte ng pelikula nito.

Kasalukuyang kina­kausap din si Paolo ­Ballesteros para sa role ng anak ni Ate Guy. Balitang kasama rin sa proyekto sina ­Rossana Roces, Amy Austria, at John Rendez. At nitong huli, kinontak na rin si Richard Quan bilang ­lover ni Tita Fanny.

Habang ang ikalawang pelikula naman ay tungkol sa isang delubyo na kinatatakutan nating maranasan. Pero walang anunsiyo kung sino-sino ba ang mga artistang ididirehe ni Ate Guy dito.

JULIAN AT ALJUR,

WALANG RASON

PARA MAG-AWAY

MABILIS ang naging kasagutan ni Julian Trono na okey na okey sila ni Aljur Abrenica, ang esposo ng na-link sa kanya noong si Kylie Padilla.

Tsika ng lead actor ng Fan Girl/Fan Boy ng Viva Films na mapapanood sa September 6, “Sobrang okay kami. Both of us, we’re still in touch. Nakakapag-usap pa rin kami.

“Everyone should be grateful. I mean wala namang kahit anong bad blood with anyone.

“They’re happy, I’m happy, that’s what matter.”

Ang mahalaga nga kay Julian ay nananatili silang magkaibigan ni Kylie hanggang ngayon at maging si Aljur ay okey sa kanya.

MATABIL – John Fotanilla