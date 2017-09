JJ Quilantang, dalawa agad ang pelikula

UMAARANGKADA ang showbiz career ng child actor na si JJ Quilantang. Mula nang mapanood ang 6 year old na child actor sa TV series na La Luna Sangre bilang batang si Daniel Padilla, naging malakas ang dating niya sa publiko.

Ngayon ay dalawa agad ang pelikula ni JJ. Mapapanood siya sa The Revengers na entry sa darating na Metro Manila Film Festival at pinagbibidahan nina Vice Ganda, Daniel Padilla, at Pia Wurtzbach. Ang isa pang pelikula ni JJ ay Persons of Interest na pinagbibidahan naman nina Allen Dizon, Liza Lorena, Dimples Romana, Nella Marie Dizon, at iba pa.

Tumatak kay JJ ang pagiging batang Daniel Padilla sa LLS kaya ayon sa kanya’y marami ang tumatawag sa kanya sa karakter niya rito bilang Tristan. “Opo marami ang tumatawag sa akin na Tristan,” saad niya nang makapanayam namin sa story conference at look test ng pelikulang pamamahalaan ni Direk Ralston Jover at mula sa ilalim ng ATD Entertainment Productions.

Ayon sa bibong child actor, hilig daw niya talaga ang pag-aartista. ”Opo, gusto ko po talaga ang maging artista. Masaya po ako na pati sa movie ay nag-a-acting na rin ako.”

Natutuwa rin siya dahil nagsimula na silang mag-shooting nina Vice. Nabanggit ni Tristan na happy siya sa ibinigay sa kanyang gift ng sikat na komedyante.

“Opo, masaya po sa shooting namin nina Tita Vice may mga zombie po. Happy po ako, kasi po ay mababait sila at idol ko sina Tita Vice at Kuya Daniel. Binigyan din ako ni Tita Vice ng laruan na tambol at piano.”

Sinabi ni Mommy Adel, ina ni JJ, na hindi raw alam ng anak niya na unti-unti na siyang nagiging tanyag at normal pa rin ang takbo ng kanyang buhay. Pero masaya siya kapag may mga nagpapa-selfie sa kanya sa kanilang school.

Si JJ ay kasalukuyang Grade 1 sa San Antonio Elementary School sa Muñoz, Quezon City.

Dito sa Persons of Interest, game ka ba kung drama ang ipagagawa sa iyo? Ano ang role mo rito? ”Opo, okay lang,” matipid na sagot niya. ”Ang role ko raw po sa movie, anak ni Tito Allen na ‘yung mommy ay nasa Japan at ‘di na nagpakita.”

ALAM MO NA – Nonie V. Nicasio