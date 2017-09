Black propaganda kay Alden, sunod-sunod; sexual harassment at abuse, ikinakabit naman sa aktor

MATINDI ang mga basher na ito sa Twitter world dahil ayaw tantanan si Alden Richards.

Parang may black propaganda sila na wasakin talaga ang Pambasang Bae at buwagin ang AlDub. Pagkatapos nilang gawan ng kuwento na may anak na, ngayon naman gusto nilang gumawa ng petisyon sa Eat Bulaga na tigilan na ang sobrang pakilig ni Alden kay Maine na mitsa umano ng sexual harassment at abuse sa TV.

Wala talagang magawa ang mga basher na ito at gusto pang idamay at i-tag sa MTRCB, Gabriela atbp..

Baliw din itong mga basher na ito, ‘no? Desperate moves at gumagawa sila ng character assassination laban kay Alden.

Sa halos tatlong taon na magkatambal sina Alden at Maine, wala namang reklamo si Maine na hinihipuan siya. Hindi naman pumapalag ang aktres. OA lang talaga ang mga basher na ito. Kung may unang magre-react na nababastos dapat si Maine ‘yun.

Sa totoo lang, hindi magtatagal ang loveteam nila kung may “bastusang” nagaganap. At kung mayroong unang magpoprotekta kay Maine, si Alden ‘yun. Kasi una sa lahat mas kilala nila nila ang isa’t isa.

Kilalang-kilala si Alden na gentleman at marespeto sa showbiz. Ang dami na niyang nakasama na artista na babae like Marian Rivera at mga veteran actress pero walang nagreklamo o nagsabi sa kanya na ‘di siya mabuting tao o bastos s’ya.

Kawawa naman si Alden dahil biktima siya ng mga taong malisyoso at makikitid ang utak. Ang hangarin lang naman ng Pambansang Bae ay masiyahan ang fans nila ni Maine tapos ganyan ang akusasyon na mapapala niya. Hindi rin ilalagay ni Alden sa alanganin ang sarili niya sa national TV, ‘no?!

Anyway, wala pang statement si Alden tungkol dito dahil nag-travel at nagbakasyon siya sa Japan kasama si Maine at ang Dabarkads ng Eat Bulaga.

MARION, ENJOY

SA PAGIGING

PRODUCER

AT COMPOSER

NASA Pilipinas na si Marion Aunor pagkatapos magpunta sa mga songwriting conventions sa Los Angeles, California at mag-explore ng songwriting opportunities doon. Nagti-take kasi siya ng songwriting courses via online sa Berklee College of Music.

Live siyang mapapanood ngayong araw, August 30, 8:00 p.m. sa Zirkoh, Tomas Morato kasama ang dalawa pang M na sina Marlo Mortel at Michael Pangilinan entitled Musicali3 (M2M2M).

Bukod sa singing career ni Marion, umaariba rin siya bilang composer. Laking tuwa niya dahil nominado sila ni Ylona Garcia sa original composition ni Marion na Not Your Bae para sa Awit Awards Best R & B Recording.

“Siyempre,grateful na napasama sa nominations ni Ylona ‘yung song na isinulat ko para sa kanya,” reaksiyon ni Marion.

Pati ang album ng anak ni Ogie Alcasid na si Leila ay si Marion na rin ang record producer under Star Music.

“Nakapag-record na po kami ng isang song ni Leila, maganda naman po ‘yung kinalabasan. Magaling po siyang singer,” lahad ni Marion.

“First time ko po maging producer but I’m enjoying the experience and may guidance rin naman po from Sir Jonathan Manalo and Kidwolf (‘yung mga usual ko po na katrabaho na producer) when I have questions,” sambit pa niya.

“Masarap po ‘yung feeling na napapasaya ko rin si Leila by helping her with her music-side and I’m grateful sa trust na ibinigay niya sa akin as producer and songwriter along with Sir Ogie and Star Music,” dagdag pa ni Marion.

Anyway, hindi lang sa Zirkoh, Morato magsasama ngayong Miyerkoles sina Marion at Michael dahil sila rin ang kakanta ng movie theme song para sa launching movie ng MayWard (Maymay Entrata at Edward Barber).

Tampok din sa Musicali3 (M2M2M) sina Marlo Mortel, Kiel Alo, Token Lizares, Hot Girls, Pretty Girls, Lemuel Santos with LS Band, Ryan Tamondong, Natsumi Saito Patrick Quiroz, Lara Lisondra. Patatawanin naman tayo nina Tuod at Alwina. Kasama rin sina Daryl Reynes, Yna Uy , Klinton Start, Maricar Aragon, Patrick Alvarez, Gello Marquez at ang nagbabalik sa pagkanta na si Marc Cubales.

Para sa ibang detalye, tumawag sa 09053595091.

Boom!

TALBOG – Roldan Castro