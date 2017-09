Anti-Graft Commission ipapalit sa Ombudsman

NAPAPANAHON ang plano ni Pang. Rodrigo “Digong” Duterte sa pagbuo ng Anti-Graft Commission na mag-iimbestiga sa mga reklamo ng katiwalian sa pamahalaan.

Kaya hindi tayo nagtataka kung tinawag na “master of selective justice” ng pangulo ang Office of the Ombudsman dahil sa hindi patas na pagtrato sa mga kinakasuhan.

Sabi ng pangulo, ”It seems that the Office of the Ombudsman has mastered the art of selective justice. Harsh on some, soft on others even when they all suffer from similar or analogous circumstances. Slow to act on complaints against the friendly but quick to decide against perceived hostiles.”

SINASADYANG

PATAGALIN

ANG Ombudsman ay hindi na nagtatamasa ng tiwala ng mamamayan bilang bantay laban sa mga tiwaling opisyal at empleyado ng pamahalaan.

Hindi mabilang ang mga kaso na kung hindi binabalewala ay sinasadya talagang hindi ipursige ng Ombudsman at pinatatagal.

Malaking kagaguhan na hindi alam ng Ombudsman na ang mga isasampa nilang kaso ay mababasura lang sa Sandiganbayan dahil sa teknikalidad na “inordinate delay” gaano man katibay ang mga ebidensiya.

“Tell it to the Marines!!!”

BAOG NA OPISINA

ANG OMBUDSMAN

MAY mga pribadong mamamayan na nagsisikap gampanan ang kanilang tungkulin sa bayan at nais tumulong sa pagsugpo ng katiwalian sa pamahalaan.

Ang masaklap, may mga tulisan sa Ombudsman na nakikinabang sa ipinupuhunang tapang at malasakit ng mamamayan laban sa mga tiwaling magnanakaw sa pamahalaan.

Sa madaling sabi ay walang kabuluhan na magsikap ang mamamayan dahil ang mga walanghiyang nagpapayaman lang sa Ombudsman ang makikinabang, imbes maisauli ang mga salaping ninakaw sa bayan.

Hindi masasawata ang mga kawatan sa pamahalaan at hindi masusugpo ang katiwalian kung ang Ombudsman mismo ay nalalagyan.

Ang problema, sino ang mag-iimbestiga sa mga tiwali sa Ombudsman at saan sila kakasuhan para maparusahan?

Kumbaga sa tao, ang Ombusdman ay impotent o baog na ahensiya ng gobyerno na hindi gumagana.

Sabi nga, “Who will police the police?”

PLUNDER CASE NI ISKO

MAHIMBING ANG HILIK,

TULOG SA OMBUDSMAN

ISA lang ang kasong plunder laban kay dating Manila vice mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso sa maliwanag na ebidensiya ng “selective justice” sa Ombudsman.

Dahil sa selective justice at hanggang ngayon ay hindi umuusad na mahigit kalahating bilyong plunder case ay naitalaga pang chairman ng North Luzon Railways Corp. (NLRC) ang damuhong si Isko Moreno, kamakailan.

Si Isko ay kinasuhan sa pagpasusuweldo ng 623 ghost employees sa Ombudsman, base sa Commission on Audit (COA) official report noong 2012.

Pero ang dating aktor na si Quezon City councilor Roderick Paulate ay una pang nahatulan kahit mas una pang naisampa sa Ombudsman ang kasong plunder laban kay Isko Moreno na santambak ang ebidensiya.

Kung hindi selective justice ‘yan ay ano ang tawag riyan?

Tang, inumin n’yo sa Ombudsman!!!

KINULIMBAT NI ERAP

MABABAWI PA BA?

WALA bang papel ang Ombudsman para maipatupad ang hatol kay ousted president at convicted plunderer Joseph “Erap” Estrada ng Sandiganbayan noong 2007?

Ilang linggo na lang, sasapit na sa ika-10 anibersaryo nang sentensiyahan si Erap at kasama sa naging hatol sa kanya ng Sandiganbayan ang pagsasauli sa malaking halaga ng salapi na kanyang dinambong sa bayan.

Bakit walang ginagawa si Ombudswoman Conchita Carpio Morales at ang kanyang tanggapan na igiit ang desisyon ng Sandiganbayan at pagkompiska sa mga ari-arian ni Erap katumbas ng halaga na dapat ibalik sa gobyerno?

May paghahatian ba ang Ombudsman, Sandiganbayan at Office of the Solicitor General (OSG) kaya walang kumikibo sa kanila para mabawi at maibalik sa gobyerno ang mga nakulimbat ni Erap?

Abangan!!!

