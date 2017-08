‘Kaliwete’ sa gabinete ni Digong tuluyan na kayang mawawalis?

DEFERRED ang hearing para sa interim appointment ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA).

Itutuloy ang pagdinig sa Martes, 5 Setyembre dakong 10:00 ng umaga, ayon kay Senator Vicente Sotto III, chairman ng CA committee on agrarian reform.

Kabilang sa 10 hindi pabor sa nominasyon ni Mariano ang grupong Noel Mallari, et al; Manuel Gallego Jr., Ricardo Quintos, Rodel Mesa at Angelito Bais; grupong Roberto Nidera, et al; Edgar Aguas, Manolito Dagatan at Hernani Geronimo.

NANUMPA sa harap ng Commission on Appointments si Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano para sa committee meeting para sa kanyang pagtatalaga bilang kalihim ng Agrarian Reform sa senado kahapon. (MANNY MARCELO) Tatlong barangay din ang naghain ng resolusyon upang tutulan ang nominasyon ni Mariano gaya ng Barangay Sta Catalina, Tarlac City, Tarlac; Barangay Asturias, Tarlac City, Tarlac; at Barangay Motrico, La Paz, Tarlac.

Harapin na sana ni Ka Paeng Mariano ang katotohanan na hindi permanenteng makapapasok sa gobyerno ang mga kagaya nilang mula sa leftist organization.

Sabi nga ni Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, hindi siya nag-iisa sa gobyerno.

Maaaring may mga gusto siyang mangyari at may mga tao na gusto niyang makasama sa pamumuno, pero bilang Pangulo, hindi lang naman siyang mag-isa ang nagpapasya para sa gobyerno.

Kung pagbabasehan ang mga nakaraang pangyayari, hindi natin nakikita na maitatalaga pa si Secretary Paeng Mariano sa DAR.

Noong nagbaba siya ng moratorium sa land conversion, doon pa lang ay lumikha na siya ng grupo na gagawa ng paraan upang huwag siyang makompirma.

Ang moratorium kasi sa land conversion ay tinututulan ng malalaking real estate developer. Mas malaki kasi ang kita sa real estate kaysa gawing taniman ng palay ang malalawak na lupain sa iba’t ibang panig ng probinsiya at lungsod.

Kaya, malungkot man, maipapayo natin kay Ka Paeng na huwag na siyang umasa.

Kaya hindi na rin tayo dapat magtaka kung umigting ang mga isusulong na local mass struggles (LMS) ng leftist groups dahil wala na silang ibang option para isulong ang minimithing pagbabago kundi himukin ang mamamayan na makiisa sa kanilang pakikibaka.

Pansamantala, abangan natin kung ano ang mananaig sa 5 Setyembre 2017 sa hearing ng CA.

For the meantime, keep your fingers crossed, Secretary Paeng Mariano.

Para sa mga reaksiyon, suhestiyon, reklamo at sumbong, magtext sa 0977.705.22.31 o mag-email sa [email protected] Para sa mga nakaraang isyu ng BULABUGIN please visit http://www.hatawtabloid.com

BULABUGIN

ni Jerry Yap