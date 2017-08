Yassi, punumpuno ang schedule, shooting ng movie kasama si Sam, naaantala

MUKHANG sa 2018 na mapapanood ang pelikulang Ang Pambansang Thirdwheel nina Sam Milby at Yassi Pressman mula sa Viva Films dahil as of now ay nakakailang shooting days palang sila.

Linggo lang kasi ang libreng araw ni Yassi para sa shooting ng pelikula nila ni Sam na idinidirehe naman ni Ivan Andrew Payawal dahil sobrang busy ng aktres sa tapings ng FPJ’s Ang Probinsyano na mula Lunes hanggang Sabado.

Oo nga, kulang ang isang linggo kay Yassi para isaksak pa ang iba pa niyang projects tulad ng shooting ng TVC at personal appearances.

Isa si Yassi sa pinakamabentang kinukuha ngayon, sabi nga ni Direk Malu Sevilla ay may 26 product endorsements ang dalaga kaya hindi na rin natutulog sa rami ng ginagawa.

Hmm, hindi kaya ito rin ang dahilan kaya hindi na rin siya kinuhang leading lady ni Coco Martin sa pelikula nitong Ang Panday dahil wala ng pagsisiksikan ng sked?

Going back to Pambansang Thirdwheel, lumalabas na launching movie ito ni Yassi dahil siya ang bida dahil base sa gist ng kuwento ng pelikula ay hindi niya masolo-solo ang pagmamahal ng mga kaibigan, kaanak, at pati sa lovelife.

Hmm, mukhang ganito na rin ang tumatakbong kuwento sa FPJ’s Ang Probinsyano dahil lumalabas na thirdwheel na si Yassi kina Cardo (Coco) at Yam Concepcion (Lena) na nagkaka-developan na sa bundok ng Pulang Araw.

Wala naman kasing may alam na si Fernan o Aguila ay si Cardo at may asawa na.

Anyway, hanggang kailan at saan kakayanin ni Yassi ang pagiging thirdwheel?

PANGARAP NI RIA

NA MAKAPAG-HOST,

MATUTUPAD NA

via HISTORY CHANNEL

NASA Taiwan sina Ria Atayde at Matteo Guidicelli para sa bago nilang programa na mapapanood sa History Channel, cable digital channel.

Ang gustong-gusto naming pinanonood sa History Channel ay ang Pawn Stars na hino-host nina Rick Harrison, Corey Harrison, at Richard Harrison at ang Restoration ni Brent Hull.

Lilibutin nina Ria at Matteo ang magagandang lugar at kainan sa Taiwan at kung ano-ano ang specialty na dinarayo ng mga turista roon.

Sabi ni Ria, “it’s about food crawl buddy for Lifestyle Network. Five days. Food trip. We get back 31 (August) po.”

Limang araw sina Ria at Matteo sa Taiwan at sobrang enjoy ang dalawa roon dahil mababait ang mga tao at maayos makisama. Sabagay, may ilang bansa kaming napuntahan na medyo masungit ang mga local na hindi kayo nagkakaintindihan.

Anyway, natupad na rin ang isa sa pangarap ni Ria na maging TV host bukod sa pagiging artista na sakto naman sa tinapos niyang Communication Arts sa De La Salle University.

Anyway, masaya ang dalaga na magsasama ang kuya Arjo Atayde at mommy niyang si Sylvia Sanchez sa isang serye na matagal na rin nilang pangarap na tatlo.

Kaso sa ibang linya muna ngayon si Ria kaya hindi siya isinama muna sa serye ng mag-inang Ibyang at Arjo.

Tiyak na matutuwa ang daddy Art Atayde sa hosting career ni Ria dahil ito talaga ang gusto niya para sa anak na mapanood sa telebisyon na nagre-report o isang news anchor. Sa katunayan, may offer noon sa dalaga ang isang kilalang news program pero hindi nito tinanggap kasi nga gusto muna nitong umarte sa harap ng camera na nangyari na rin naman.

FACT SHEET – Reggee Bonoan