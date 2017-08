Verni Varga, may Alzheimer’s disease

JULY 2016 nang dapat sana’y espesyal na guest performer ang mahusay na singer na si Verni Vargas sa concert ni Michael Pangilinan, alaga ng kaibigan at kumpareng si Jobert Sucaldito na siya ring producer sa ilalim ng kanyang Front Desk management outfit.

Pero bigo ang mga naghintay kay Verni who hardly showed up at Teatrino. Kinabukasan na lang nalaman ni Jobert na nawala sa isip ni Verni ang petsa ng pagtatanghal. Kasabay nito ang nakarating na balita sa amin na kung tutuusi’y puwede nang magretiro si Verni sa larangan ng pag-awit. Sobra pa kasi sa pagiging komportable ang kanyang buhay ngayon.

Noong Lunes ay iniulat ni Tita Cristy Ferminute sa kanyang programang CFM ang pagkakaroon ng Alzheimer’s disease ni Verni. ‘Yun palang ‘di niya pagsipot sa concert ni Michael last year ay nagpapakita na ng manifestations sa kanyang karamdaman.

Personal naming kilala si Verni (Ignacia “Inday” Mabugat sa totoong buhay) dahil pareho kami ng kinukuhang kurso sa kolehiyo (FEU, MassCom). Naging kamag-aral namin siya sa isang major English subject, ang Shakespeare.

Pero noon pa ma’y aktibo na si Verni sa lounge circuit. Ang awiting Take Five ay isa lang sa mga signature song niya na kapag narinig mo ang mala-huni ng ibon na rendisyon niya’y mapapanganga ka na lang sa sobra niyang galing.

It feels sad na sa batang edad ni Verni (wala pa siyang 60 years old) ay dinapuan na siya ng sakit na siya ring dumale kay Mama Santos (ina ni Ate Vi) at Nanay Lising (ina ni Kuya Boy Abunda).

EMOTE NI JAMES,

‘DI PINALAMPAS

NI TETAY

TULAD ng inaasahan, hindi pinalampas ni Kris Aquino ang mga pahayag niJames Yap kaugnay ng nangyayaring setup sa kanila ng anak na si Bimby.

Nakunan kasi ng panig ang sikat na cager nang buksan ang bar nito in partnership with Vice Ganda at Daniel Padilla kamakailan. Pareho naming nabasa ang emote ng ex-couple. Pareho naman silang may punto.

But lest Kris forget, ang panayam na ‘yon kay James ay immediately after ng ‘di pagdalo ni Bimby sa first birthday ng kapatid nito sa ama, si MJ. Ang ulat na ‘yon ni Tito Ricky Lo in his column in Philippine Star ay sinundan ng OA na reaksiyon ng karelasyon ni James, si Michela Cazola.

With James naturally in the event, ano pa ba naman ang dahilan kung bakit siya kukuyugin ng mga reporter na naimbitahan doon kundi ang tungkol kay Bimby? At kung si Bimby ang paksa, could the boy’s mother (Kris) be far behind?

Maaaring sa tingin ni Kris ay ginagamit ni James ang kanilang anak na si Bimby to promote his new business, for sure, hindi ‘yun ang intensiyon ng cager. Ang sa kanya lang ay para ipagdiinan ang napagkasunduan nilang visitation rights in court, na mukhang hindi nga nasusunod. Kung nakikita’t nakakasama ba ni James si Bimby ayon sa itinakda ng hukuman, sa tingin n’yo ba’y may mga kiyaw-kiyaw pa ito? For sure, he’d have nothing but praises for Kris dahil sa pagtupad nito sa kanilang agreement.

Ayon pa kay Kris, puwede naming umiwas na lang si James na sagutin ang tanong, saying na hindi ‘yon ang tamang venue para pag-usapan ‘yon.

Ibinabalik namin ang argumento kay Kris, uso rin ba sa kanya ang, ”No comment” answer kapag nagsimula nang rumepe ang bibig niya?

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III