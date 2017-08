Sef, okey lang manligaw kay Maine

HINDI masisisi si Sef Cadayona kung sakaling nali-link kay Maine Mendoza.

Wala naman kasing pormal na pahayag na mag-on talaga sina Maine at Alden Richards. Puro kuwentuhan lang at kilig-kiligan pero walang umaamin sa dalawa kung magsyota nga ba sila.

Ibig sabihin, malaya si Sef na manligaw kay Maine.

BABY BASTE,

BAGONG PABORITO

NG EAT BULAGA

HALATANG bagong paborito ngayon sa Eat Bulaga ang pride ng GenSan na si Baby Bas.

Imagine, si Celeste Legaspi pa ang kanyang special guest.

Masuwerte rin ang batang ito dahil maraming talent at malakas ang appeal sa masa.

Matatag pa rin naman si Ryzza Mae Dizon kaya lang malapit ng dumating sa awkward age kaya kay Baste na nakatutok ang attention ng Eat Bulaga.

Ano kaya ang regalo ni Ryan Agoncillo kay Baste na halatang paborito ang sumisikat na child star?

EMPOY, DINUMOG

SA PISTA NG BALIUAG

MASAYA si Empoy sa pista ng Baliuag dahil dinumog siya ng kanyang mga kababayan.

Maligayang kapistahan sa mga kababayang taga-Baliuag na sina Mr. at Mrs. Narciso dela Merced ng Delmers Tailoring, Mrs. Beth Valenzuela, ng pamosong Gloria Romero Restaurant, sa Mendoza family ng Legacy Pawshop na sina Bobby Raffy at Precious Mendoza, Ka Miring Rodriguez ng Baliuag Drugstore, at Drs. Joselito Gatmaitan at Mr and Mrs. Lito at Ka Amy Tengco, Atty. Herme at Susan Huerra, at sa lahat ng taga-Baliuag.

SHOWBIG – Vir Gonzales