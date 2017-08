Salalima, Panelo out sa Duterte cabinet? (Conflict of interests)

DALAWANG miyembro ng gabinete ang maaaring mawala sa opisyal na pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw.

Nabatid sa source sa Palasyo, may mga bulungan sa “core group” ni Pangulong Duterte na maaaring buksan ang pinto palabas ng Gabinete para kina Department of Information and Communications Technology (DICT) Rodolfo Salalima at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.

Si Salalima, tubong Polangui, Albay, ay dating chief legal counsel at senior advisor ng Singaporean-controlled Globe Telecoms. Habang si Panelo, tubong Naga, Camarines Sur, ay may 30 taon nang kaibigan ni Pangulong Duterte at nagsilbi niyang tagapagsalita noong 2016 presidential elections.

Napaulat kamakalawa, nakatakdang ianunsiyo ng Pangulo ano mang araw ang pagkawala sa kanyang gabinete ng dalawang opisyal dahil sa ‘conflict of interest.’

Sa press briefing kahapon sa Palasyo, tumanggi si Presidential Spokesman Ernesto Abella na kompirmahin ang report ng nakaambang balasahan sa gabinete.

(ROSE NOVENARIO)