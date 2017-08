Sa Central Luzon: Vice gov, 5 mayors, 2 solons sabit sa ilegal na droga (P5-M shabu kompiskado sa Cebu)

CAMP OLIVAS, Pampanga – Tinukoy ni out-going PNP-PRO3 director, Chief Supt. Aaron Aquino, na isang vice governor, limang mayor, at dalawang congressman ang kabilang sa listahan ng narco-politicians sa Central Luzon.

Binanggit ito ni Chief Supt. Aquino, incoming PDEA chief, sa pagdiriwang ng ika-116 anibersaryo ng Police Service ng PNP-PRO3 sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga.

Sinabi ni Aquino sa press conference sa Camp Olivas, kasalukuyan nang isinasailalim sa case validation ang itinuturing na narco-politicians at kapag napatunayang walang partisipasyon sa ilegal na droga ay saka pa lamang buburahin ang kanilang pangalan sa drug watchlist ng PNP at PDEA. Samantala, pinuri ni PNP chief, Director General Ronald “Bato” Dela Rosa, bilang guest of honor at speaker sa pagdiriwang, ang pagiging best PNP Unit ng PRO3 sa anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration.

Hinimok niya ang mga pulis na lalong paigtingin ang paglilingkod at magsilbi nang may disiplina.

Kasabay nito, binalaan ni Dela Rosa ang mga abusadong pulis na may kalalagyan kung hindi titino dahil sila ang mga “bulok na kamatis” na sumisira sa magandang imahen ng pulisya.

Nanawagan din si Bato sa mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga na tumigil at huwag manlaban kapag hinuhuli upang sila’y manatiling buhay. (RAUL SUSCANO)

P5-M SHABU

KOMPISKADO

SA CEBU

CEBU CITY – Tinatayang aabot sa P5 milyon halaga ng shabu ang nakompiska mula sa isang mag-asawa sa Brgy. Ermita, nitong Lunes.

Arestado si Norman Cristobal, ngunit nakatakas ang asawa niyang si Jovelyn Cristobal, sa operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Central Visayas (PDEA R7).

Ang mag-asawa ay parehong high-value target dahil sa pagbebenta nila ng shabu na hindi bababa sa 50 gramo, saad ni Leila Albiar, tagapagsalita ng PDEA Central Visayas. Iniimbestigahan ng mga awtoridad kung totoo ang tip na kasabwat ng mag-asawa ang ilang opisyal ng barangay sa pagtutulak ng ilegal na droga.

Samantala, pitong hinihinalaang adik ang naaktohang gumagamit ng ilegal na droga sa sinasabing drug den ni Roger Libradilla sa Brgy. Lahug.

Pinag-aaralan ng mga pulis kung magkaugnay ang operasyon ng mag-asawang Cristobal at ni Libradilla.