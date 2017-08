Pangarap ni Ria na makapag-host, matutupad na via History Channel

NASA Taiwan sina Ria Atayde at Matteo Guidicelli para sa bago nilang programa na mapapanood sa History Channel, cable digital channel.

Ang gustong-gusto naming pinanonood sa History Channel ay ang Pawn Stars na hino-host nina Rick Harrison, Corey Harrison, at Richard Harrison at ang Restoration ni Brent Hull. Lilibutin nina Ria at Matteo ang magagandang lugar at kainan sa Taiwan at kung ano-ano ang specialty na dinarayo ng mga turista roon.



Sabi ni Ria, “it’s about food crawl buddy for Lifestyle Network. Five days. Food trip. We get back 31 (August) po.”

Limang araw sina Ria at Matteo sa Taiwan at sobrang enjoy ang dalawa roon dahil mababait ang mga tao at maayos makisama. Sabagay, may ilang bansa kaming napuntahan na medyo masungit ang mga local na hindi kayo nagkakaintindihan.

Anyway, natupad na rin ang isa sa pangarap ni Ria na maging TV host bukod sa pagiging artista na sakto naman sa tinapos niyang Communication Arts sa De La Salle University.

Anyway, masaya ang dalaga na magsasama ang kuya Arjo Atayde at mommy niyang si Sylvia Sanchez sa isang serye na matagal na rin nilang pangarap na tatlo.

Kaso sa ibang linya muna ngayon si Ria kaya hindi siya isinama muna sa serye ng mag-inang Ibyang at Arjo. Tiyak na matutuwa ang daddy Art Atayde sa hosting career ni Ria dahil ito talaga ang gusto niya para sa anak na mapanood sa telebisyon na nagre-report o isang news anchor. Sa katunayan, may offer noon sa dalaga ang isang kilalang news program pero hindi nito tinanggap kasi nga gusto muna nitong umarte sa harap ng camera na nangyari na rin naman.

FACT SHEET – Reggee Bonoan