Mocha, dapat namimili na ng lugar kung saan magpe-perform

PALAGAY namin, ok lang naman na mag-perform pa rin at kumanta si Mocha Uson, kasi performer naman siya talaga bago pa siya nalagay sa gobyerno, at kaya nga siya nalagay diyan ay dahil bilang isang performer, tumulong siya sa kampanya noon ng presidente, pati na ang kanyang mga sexy dancer ng libre. Ang kaibahan nga lang ngayon, siya ay ginawa pang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office. Iyan ay isang junior cabinet position. Kabilang siya sa official family ng presidente. Ok lang na performer siya, pero sana pinipili niya ang mga lugar kung saan siya nakikita at nagpe-perform.

Ang sabi kasama lang naman niya ang ibang mga dancer niya, na dala ang kanyang pangalan, at kung nahihilingan siyang kumanta, nagbibigay naman siya sa audience. Pero sana namimili na siya ng venue kung saan siya kakanta. (ED DE LEON)