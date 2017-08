Julia Barretto, mas pinili si Joshua kaysa kay Ronnie

NALAGAY sa hot seat ang aktres at isa sa bida ng A Love To Last na si Julia Barretto kahapon sa finale press conference ukol sa kung sino kina Ronnie Alonte, kapareha niya sa A Love To Last at Joshua Garcia, leading man niya sa Love You To The Stars And Back ang pipiliin niya?

Anang dalaga, “I’m going to pick Joshua because Ronnie has a different love to last.”

Ang tinutukoy ni Julia na love to last ni Ronnie ay ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Loisa Andalio.

Samantala, inaanyayahan ng cast ng teleserye sa pangunguna nina Ian Veneracion at Bea Alonzo ang publiko para makisaya sa kanilang Love Goals: A Love To Last Concert na gaganapin sa Setyembre 8 sa Kia Theater, 8:00 p.m.. Para sa tickets, maaaring bumili online sa www.ticketnet.com.ph o tumawag sa hotline na 911-5555. Sa kabilang banda, nalalapit na ang pagtatapos ng A Love To Last na mayroon na lamang limang linggong eere. Sinusubok na ang tambalang minahal ng bayan sa pagdagsa ng matitinding pagsubok sa kanilang relasyon at pamilya.

Namumulat na si Andeng sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi parang fairytale na inakala niya, ito pala ay puno ng hirap at hamon.

Nananatili namang matatag si Andeng at labis na kumapit sa pagmamahalan nila ni Anton.

Pakatutukan gabi-gabi ang A Love To Last ng ABS-CBN. (MVN)