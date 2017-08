Imbestigasyon sa recognition for sale, kailan SoJ Vitaliano Aguirre!?

HABANG inaabangan ng lahat kung ano ang kahihinatnan ng imbestigasyon ng Ombudsman tungkol sa nangyaring bentahan ng ‘instant’ Filipino citizenship sa Bureau of Immigration (BI), marami ang nagtatanong kung kaninong panahon ng mga umupong Justice secretary nangyari ito.

Bakit nga raw ito pinalusot nang ganoon na lamang ng Department of Justice (DOJ) gayong ang recognition as Filipino citizen ay daraan muna sa approval ng Secretary of Justice bago ito ipatupad ng nakaupong BI-Commissioner o OIC.

If my memory serves me right, ang lola Leila de Saba ‘este De Lima ninyo ang kasalukuyang DOJ secretary noong mga panahong ‘yun!

Sonabagan!

Tumpak!

Siya mismo ang newly appointed noon na ulo ng DOJ nang panahong umupo as OH I SEE ‘este BI-OIC si Atty. Roy Ledesma.

Ibig sabihin nakalusot sa pang-amoy ng lola n’yo ang katiwalian noong mga panahong ‘yun!?

Well, since magulo pa ang administrasyon ng mga dilawan noon dahil sa transition kaya naman hindi nakapagtataka na na-overlook ng DOJ Secretary ang kaaliwaswasan na ito sa BI. Ayon sa ilang beterano sa Immigration main office, kaya pala para lang namumulot ng kamatis sa bukid ang mag-BFF na fixers na sina alias Betty Chuawawa at Anna Seenghot kung makapagpa-approved ng recognition noong panahon na ‘yun!?

Susmaryosep!

Para palang natokhang tayo ng dalawang notoryus na fixer na ‘yan?!

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang 300K-500K halaga per approved recognition noong mga panahong iyon.

Skyrocketing kumbaga!

E kahit nga mga patay nang tsekwa nagagawa pang buhayin at gawing instant Pinoy!

Napakalaking kasalanan sa sambayanan ‘yan!

And knowing how hate ni SOJ Vitaliano Aguirre ang lola Leila de Lima n’yo, I’m sure hindi niya palalampasin ang isang imbestigasyon na magmumula sa departamento niya. Nakupo!

Naloko na!

Dapat talaga umpisahan na ang isang investigating panel bago pa man maunahan ng kamara at senado.

This calls for your attention, SOJ Aguirre, Sir!

Imbestigahan na ang ‘Citizenship For Sale’ na ‘yan!!!

BULABUGIN

ni Jerry Yap