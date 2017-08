Granada natagpuan sa tapat ng UE Recto

ISANG MK2 fragmentation grenade ang narekober sa harapan ng University of the East (UE) sa C.M. Recto Avenue, Sampaloc, Maynila kahapon ng umaga.

Ayon kay Manila Police District – Explosion and Ordnance Division (MPD-EOD) chief, S/Insp. Arnold Santos, dakong 5:40 am nang isang street sweeper ang nakakita na may kahina-hinalang bagay sa gate ng pamantasan sa C.M. Recto Avenue. WALANG takot na nilapitan ng dalawang miyembro ng Manila Police District – Explosive and Ordnance Division (MPD-EOD) ang isang granada na natagpuan sa tapat ng University of the East sa Claro M. Recto Avenue, Sampaloc, Maynila, halos 500 metro lamang ang layo mula sa Malacañang, na agad nilagyan ng tape at dinala sa kanilang tanggapan upang suriin. (BONG SON)

Iniulat ito ng street sweeper sa security guard, na siyang nag-report sa pulisya.

Kaagad nagresponde ang mga tauhan ng MPD-EOD at nagsagawa ng safety procedure at pansamantalang isinara ang bahagi ng C.M. Recto gate.

“Hindi capable to explode without detonator, ibig sabihin walang detonator, kulang. Pero ito’y naka-safety pa, naka-tape, intact ‘yung safety pin,” paliwanag ni Santos.

Dagdag ng pulisya, posibleng itinapon ang nasabing granada kagabi ng mga hindi kilalang suspek matapos malamang may checkpoint sa kanto ng Morayta. Kinuha na ang kopya ng CCTV sa tapat ng unibersidad upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng granada at kung may kaugnayan ito sa sinasabing away sa fraternity.

Samantala, tuloy ang klase sa UE matapos matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa buong kampus.

“This morning(’s) suspected item outside the vicinity of UE Manila’s Recto gate has been removed and the gate is now open. Thank you, Warriors.”

Pahayag mula sa twitter post ng UE Admin.

(ALEXIS ALATIIT)