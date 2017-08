Gold bars, ill-gotten wealth ibabalik ng Marcoses

NAKAHANDA ang pamilya Marcos na ipabusisi at ibalik sa gobyerno ang kanilang yaman na matutuklasan kung hindi talaga sa kanila, pati ang ilang “gold bars.”

“The PCGG, they’re investigating the wealth of Marcos. The Marcoses, I will not name the spokesman, sabi nila, ‘we’ll open everything and hopefully return ‘yung mga nakita lang,” ani Pangulong Rodrigo Duterte sa mass oath-taking ng mga bagong talagang opisyal ng kanyang administrasyon. Sinabi aniya ng tagapagsalita ng mga Marcos, inaasahan na malaki ang magiging deficit ng gobyerno sa pagtatapos ng taon kaya nais maitulong ang ibabalik na “gold bars” at ill-gotten wealth.

“Sabi nila na, malaki ang deficit mo sa… ‘maybe this year, ang projected deficit spending would be big,” sabi niya.

“Baka makatulong, pero hindi ito malaki. But we are ready to open and bring back,” sabi niya. Pati ‘yung few gold bars. Hindi gano’n kalaki , it’s not a Fort Knox, it’s just a few but sabi nila, isauli niya para walang ano,” dagdag ng Pangulo na tinutukoy ang sinabi sa kanya ng spokesman ng mga Marcos.

Paliwanag ng Marcos spokesman sa Pangulo, kaya itinago ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nasabing kayamanan ay upang “protektahan” ang ekonomiya ng bansa ngunit napatalsik sa poder kaya hindi na naibalik.

“I will accept the explanation, whether or not it is true, wala na e. And they are ready to return. How much they would give me an accounting? Trying to look for a guy not identified with anybody to handle the negotiation para sa kanila,” sabi ng Pangulo. Anang pangulo, posibleng isang dating chief justice ng Supreme Court, isang certified public accountant at isang kinatawan na pinagkakatiwalaan ng magkabilang panig ang nais niyang mag-usap hinggil sa alok ng mga Marcos.

Nais ni pangulong Duterte na buwagin ang Presidential Commission on Good Government (PCGG) at magtayo ng bagong anti-graft commission na hahabol sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.

ni ROSE NOVENARIO