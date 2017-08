Anne Curtis, tiniyak na ‘di iiwan ang pag-arte

TINIYAK ni Anne Curtis na walang mababago sa kanya kapag nag-asawa na siya. Naniwala siya na ang tanging mababago lamang sa kanya ay ang apelyido niya.

“Of course, spending the rest of my life with the person that I love and starting a new family together. I’m excited for all the surprises that will come my way,” paniniyak ni Anne.

Dugong artista talaga ang nananalaytay sa katawan ng aktres dahil sa isang panayam, inamin nitong kahit kasal na siya sa kanyang fian’ce na si Erwan Heussaff ay tuloy pa rin ang kanyang pag-aartista.

Aniya, hindi siya ang klase ng tao na hihinto na sa kanyang gawain bilang artista lalo pa’t very in-demand pa rin sa kanyang propesyon. “I am so active and outgoing, and I love to work. So, I don’t think I would retire from showbiz. Very much like, you know, how Hollywood brides are, they don’t change their roles or whatever,” pahayag pa nito.

Samantala, maliban sa ayaw pa ni Anne na magbigay ng kompletong detalye sa kanilang kasal ni Erwan ay inamin nitong magiging hands on siya sa preparasyon ng kanyang kasal. Sa ngayon, ipinauubaya muna niya ang preparasyon sa kapatid na si Jasmine Curtis-Smith.

STARNEWS UPLOAD – Alex Datu