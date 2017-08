Pres. Rodrigo “Digong” Duterte dapat gayahin ni Sen. Ping Lacson

HABANG binabakbakan si outgoing Customs Commissioner Nicanor Faeldon ng mga mambabatas kaugnay ng nasakote nilang P6.4 bilyones na pinalusot na shabu, pinilit din kaladkarin ng ilang ‘anti-Duterte’ group ang pangalan ng anak ni Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na si Davao city vice mayor Pulong Duterte.

Inakusahan ng ‘anti-Duterte’ group ang anak ni Pangulong Digong na siya umanong may kontrol sa tinatawag na Davao Group na sinabing nag-oopereyt sa loob ng Bureau of Customs (BoC).

Pero agad nagsalita ang Pangulo, “This is a nationwide broadcast so I might as well tell you. I am not defending my son. Prove it, it is true, and I will resign.”

Kahit sino sa kanyang mga anak kapag napatunayang sangkot sa iba’t ibang iregularidad, nakahanda umanong bumaba sa puwesto ang Pangulo.

Ganyan kabigat ang brinkmanship ng Pangulo.

Sana ganyan din ang gawin ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang anak na si Panfilo “Pamfi” Lacson Jr.

Mag-resign agad-agad ang Senador kapag napatunayang sangkot sa smuggling ng semento ang kanyang anak na si Junior.

Kapag ganyan ang ginawa ni Senator Ping, mananatili ang kanyang Mr. Clean image at mapapatunayan niya na wala siyang kinalaman sa mga aktibidad ng kanyang anak.

Anyway, alam naman ng mga importer kung paano kinukuwenta ang buwis ng mga ipinapasok nilang produkto.

Kung may Value Added Tax (VAT) ba ‘yan o wala, mapapatunayan ‘yan sa post audit.

At ‘yun ang puwedeng gawin ni Pampi kasama ang kanyang Daddy.

Ipa-post audit ang ‘parating’ niyang barko-barkong semento para malaman ng publiko kung may naganap na ‘smuggling…’

Kung mapatunayan na may paglabag, pagbayarin!

Kapag napatunayan ng BIR, dapat mag-resign si Senator Ping, out of delicadeza.

TRAVEL BAN SA LEBANON

TANGGALIN NA!

(ATTENTION: DFA)

ATING babatiin muna ang koponan ng GILAS Pilipinas sa magiting na pakikipagsagupa sa kanilang mga nakalaban sa larong basketball sa Beirut, Lebanon.

Matapos mamayagpag laban sa mga koponan ng China, Iraq at Qatar, sinamang-palad sila nang itiklop ng mga Koreano sa knock-out game quarterfinals.

Sa kabila nito, dagsa ang naging suporta ng ating mga kababayang Pinoy na umabot pa raw sa mahigit 2,000 overseas Filipino workers (OFWs).

Sa mga nakapanood ng live telecast ng mga naturang laban, kitang-kita na dinomina ng mga kababayan nating Filipino ang bilang ng mga manonood.

Mas higit pa sa bilang ng mga taga-suporta ng mga Lebanese.

Pero teka muna…

Tila nagtataka ang inyong lingkod kung bakit ganoon karami ang lumutang na Pinoy OFWs na karamihan ay mga kababaihan sa Lebanon?

Biglang sumagi sa isip natin na may TRAVEL BAN ang ating bansa patungo sa nasabing bansa, ‘di ba!?

Anyare?!

Wala tayong natatandaan na nagbaba na ng LIFTING ang DFA sa ban papuntang Lebanon?

Bakit parang kabuteng dumami ang ating mga kababayan doon?

Well, habang pinapanood natin ang ilang advertisements na ipinalalabas tungkol sa nasabing bansa, lubhang progresibo ito at parang walang bakas na sinalanta ng giyera.

Kung ating oobserbahan ang mga Filipino audience, makikita natin na sila ay marami at masasaya noon.

Ibig sabihin, tila hindi naman sila naghihirap at nasa delikadong kalagayan katulad ng mga naiuulat sa mga balita.

Kung karamihan sa kanila ay nagtatrabaho doon bilang domestic helpers, ibig sabihin ay maluwag silang pinapayagan ng kanilang employers na manood at makiisa sa laban ng Gilas.

Kung ganito pala ang sitwasyon, dapat siguro ay tanggalin ang travel o deployment ban sa Lebanon at payagan nang makapagtrabaho roon ang mga Filipino!

Balita pa nga natin ay talagang maganda pa nga raw magpasuweldo ang mga employer sa bansang ito kung ikokompara sa ibang Asian and middle eastern countries.

Ano kaya ang masasabi ng mga taga-DFA tungkol dito?

