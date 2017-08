Movie nina Joshua at Julia hindi imposibleng matulad sa blockbuster movies na “Kita Kita” at “100 Tula Para Kay Stela”

LAMPAS P200 milyon ang kinita ng MMFF entry last year nina Joshua Garcia at Julia Barretto kasama si Ronnie Alonte sa pelikulang “Vince And Kath And James.”

At dahil hit ngayon ang romantic movie gaya ng surprised hit na “Kita Kita” nina Empoy Marquez at Alessandra de Rossi at “100 Tula Para Kay Stela” na pinagbibidahan nina Bela Padilla at JC Santos, sabi ay baka maging box office hit rin ang latest movie nina Joshua at Julia sa Star Cinema na “Love You To The Stars In Back.”

Ito ay isang romantic-comedy movie na may kakaibang atake mula sa director ng blockbuster movie na That Thing Called Tadhana na si Direk Antoinette Jadaone.

Isa si Direk Jadaone sa mga naunang director na nakilala sa “hugot movies” kaya hindi imposibleng kagatin ng moviegoers ang kanyang bagong proyekto lalo’t marami ngayon ang kinikilig sa tambalang Joshua at Julia.

Ang istorya ng Love You To The Stars and Back ay nakasentro sa isang kakaiba at socially awkward girl na si Mika (Barretto). Nagdesisyon si Mika na mag-road trip para makahanap ng aliens. Sa kanyang biyahe aksidenteng makikilala ni Mika ang isang simple at positibong binata na si Caloy (Garcia), na bibigyan niya ng free ride hanggang marating nito ang kanyang destinasyon.

Makikilala nina Mika at Caloy ang isa’t isa sa kanilang nakaaaliw na road trip na punong-puno ng adventures at misadventures. Sa prosesong ito, hindi inaasahan na tuturuan nila ang isa’t isa ng isang mahalagang leksiyon tungkol sa pag-ibig at buhay —isang bagay na natututuhan ng iba sa napakatagal na panahon.

Bilang sina Caloy at Mika, tiyak na kikiligin na naman ang buong bansa kina Joshua at Julia at tiyak na maiinlab na naman ang lahat sa kanilang tambalan. Ibang Joshua at Julia ang matutunghayan ng lahat dahil sa ‘di inaasahang pag-iibigan nila sa pelikulang ito na siguradong kapananabikan ng lahat ng mga manonood.

Simula ngayong August 30, opening day ng Love You To The Stars and Back sa cinemas nationwide, maging bahagi ng paglalakbay nina Caloy at Mika at alamin kung dapat bang tayaan ang pagmamahal sa mundong pawang walang nagtatagal.

Tampok dito ang mga de-kalidad na actor na pinangungunahan nina Cherry Pie Picache, Carmina Villaroel, Ariel Rivera, Maricar Reyes-Poon, Edgar Allan Guzman, Joaquin Reyes, Eda Nolan at Belle Mariano.

Puring-puri pala ni Direk Antoinette ang kanyang lead stars at sabi ay parehong sincere umarte sina Joshua at Julia. “Kinikikig ako sa kanila.

Naisip ko, ‘Sino ba ‘to? Bagay sila as a team.’ Kaya no’ng makatrabaho ko sila, na-realize ko kung bakit click sila. Pareho silang sincere umarte, sincere sa mga tao. Feeling ko mama-magnetize ka kapag sincere ang isang tao. Kaya happy lang ‘yung set namin,” pag-amin ng tanyag na lady director.

“FPJ’s Ang Probinsyano” ni Coco

No.1 teleserye sa ikalawang taon

CARDO IPINALILIGPIT NA

NI GEN. RENATO HIPOLITO

KAY ALAKDAN

Ngayong September, ay dalawang taon na sa ere ang “FPJ’s Ang Probinsyano” ni Coco Martin at dahil hindi bumibitiw sa gabi-gabi panonood ng TV viewers ay nananatiling number one ang primetime series sa buong bansa.

Ilang show na ng katapat na network ng Kapamilya ang ibinangga kay Coco, pero lahat ay hindi nagtagumpay na mapagbagsak ang “Hari ng Telebisyon at Pelikula.’ Lalo na ngayong non-stop ang mga aksiyon na eksena sa serye.

Magkatuwang sa pakikipagbakbakan sina Leon (Lito Lapid) at Agila (Coco) ng Pulang Araw na isa-isa nang winawalis ang masasamang grupo na nakapipinsala sa maliliit tulad ng Harabas na bugbog sarado sa mga suntok ng dalawa at itinali’t ibinalandra sa mga inabusong mamamayan na ninakawan ng kabuhayan.

Pero dapat ay lakasan ni Leon ang kanyang pang-amoy at matyagan ang bawat kilos ni Alakda (Jhong Hilario) na matagal na siyang tinatraidor at ngayo’y nagtayo pa ng sariling grupo kasama sina Gagamba (Ronwaldo Martin) atbp.

Gusto pang kalabanin ang Pulang Araw. Patuloy ang paglapastangan ng satanismong rebelde na walang awang pinugutan ng ulo ang isa sa kanilang tatlong bihag na si SAF Bernardo (Ron Morales) at ngayo’y pinagti-trip-an naman ang dalawang kasamahan ni Cardo na sina PO3 (Katarina) at PO2 Geraldo (Ejay Falcon). Delikado rin ang buhay ngayon ni Agila at ipinaliligpit na siya kay Alakdan ni General Renato Hipolito (John Arcilla).

Ayaw rin paawat si Miguel (Aljur Abrenica) na mapang-api sa maliliit dahil sa pansariling interes sa negosyo nila ng kanyang Tatay Javier (Jestoni Alarcon) na quarry at illegal mining sa Enriquez Mining and Industrial Corporation na may proteksiyon mula kay Alakdan.

Hanggang kailan mamamalagi sa kuta ng mga rebelde si Cardo? Mahihintay pa kaya siya ng misis na si Alyana (Yassi Pressman)? Abangan ang kasagutan sa mga susunod na episode ng FPJAP na napapanood pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN Primetime Bida.

“A LOVE TO LAST” NG TONDENG

PUMALO SA 20.1% RATING AT TOP

TRENDING ANG PATALBUGAN

NINA BEA AT IZA KAY ANTON

Tinututukan ng maraming viewers ang palaban na ngayong Batagueña na si Andeng (Bea Alonzo) sa “A Love To Last” sa episode na napanood noong Miyerkoles ay nagkamit ng 20.1% rating ang serye at napabilang pa sa top trending noong araw na iyon.

Yes, hindi na patatalo si Andeng kay Grace (Iza Calzado) at patuloy niyang babakuran kay Anton para hindi magtagumpay sa balak na pang-aahas.

Samantala sa panayam ng TV Patrol kay Iza ay chill lang ang actress sa kanyang mga basher na galit na galit sa kanyang karakter sa ALTL. Sabi ni Iza ay ginagampanan lang niya bilang artista ang kanyang role at kung ano ‘yung nasa script ay ipino-portray niya.

Siguro raw noong una kaya hindi siya naba-bash ay dahil understandable ‘yung pagiging nanay niya sa tatlong anak nila ni Anton Noble (Ian Veneracion) na husband na ni Andeng pero talagang darating daw ‘yung iba ang magiging takbo ng scene lalo’t in-love pa siya sa kanyang nasabing ex.

Baka ikagulat raw ng lahat dahil mas may matindi pang mangyayari sa mga darating nilang episode. Well baka akitin na ni Grace si Anton? Naku, dapat ay bantay Jowarski na ang gawin ni Andeng para hindi maka-iskor ang insecure sa kanyang si Grace.

Sigaw ng Team Andeng: “Fight nang fight Andeng at ipaglaban ang karapatan mo bilang legal na asawa ni Mr. Noble. Mas titindi pa ang away at komprontasyon sa next episodes ng “A Love To Last” na umeere gabi-gabi after La Luna Sangre ng KathNiel sa ABS-CBN2.

VONGGNG CHIKA! – Peter Ledesma