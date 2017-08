CCTV, GPS sa PUVs aprub sa Kamara (Sa ikalawang pagbasa)

INAPRUBAHAN ng Kamara sa pangalawang pagbasa ang panukukalang nag-uutos na kabitan ang public utility vehicles (PUVs) ng closed-circuit television (CCTV) cameras at global positioning systems (GPS) trackers upang maiwasan ang krimen at upang may makuhang impormasyon na makatutulong para mapanagot ang mga kriminal.

Sa House Bill 6112, o panukalang “Public Utility Vehicle Monitoring Act” idineklara bilang state policy ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mamamayan, partikular ang mga pasahero, laban sa mga kriminal na aktibidad, kaya may pangangailangan na kabitan ng CCTV at GPS trackers ang PUVs.

Sa ilalim ng nasabing panukala, ang PUV ay hindi pahihintulutan mag-operate kung walang nakakabit na CCTV camera at GPS tracker, “authenticated and sealed by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).”

Dalawang CCTV camera units ang dapat ikabit sa bawat uri ng PUV. Ang pagpapalit sa sira o ninakaw na CCTV cameras o GPS trackers ay isasailalim din sa kaparehong proseso ng instalasyon, authentication at pagseselyo.

Dapat may written notice sa mga erya na madaling makita ng mga pasahero sa SUV upang mabatid nilang ang unit ay may nakakabit na CCTV cameras at GPS tracker.

Ang mga operator na hindi susunod sa requirments na ito ay hindi pagkakalooban ng “Certificate of Public Convenience.”

Ang PUVs na nag-o-operate na bago naisabatas ang panukala ay dapat sumunod sa requirement sa kanilang pag-renew ng rehistrasyon.

Ang mga lalabag sa batas ay papatawan mula P5,000 sa unang paglabag, P10,000 sa pangalawang paglabag, at P15,000 sa pangatlong paglabag.