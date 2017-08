DALAWANG buwan lang nagpahinga si Sylvia Sanchez at Arjo Atayde sa kanilang respective teleseryeng The Greatest Love at FPJ’s Ang Probinsyano ay heto at may bago silang serye mula sa GMO unit na magkasama pa.

Kung hindi magbabago ang plano ay ngayong araw ang first taping day ng serye ng mag-inang Ibyang at Arjo na hindi pa sinasabi ang titulo at excited ang una dahil finally, matutupad na ang pangarap niyang makasama ang anak.

FACT SHEET – Reggee Bonoan