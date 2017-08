Nadine at James, punong-abala sa birthday ni Mommy My

SUPER effort ang teen actress na si Nadine Lustre sa paghahanda sa kaarawan ng kanyang very loving mother na si Tita Myraquel Lustre na ginanap sa kanilang bahay last August 22.

Tinanong kasi ni Nadine ang kanyang mommy kung saan nito gusto mag-celebrate ng birthday at sumagot ito na sa bahay na lang, bonding with the family. Mas gusto rin ng ina ng aktres ang intimate celebration.

Kaya naman pagkatapos ng hosting sa It’s Showtime ay agad nag- grocery ang dalaga para sa maging handa ng kanyang Mommy katuwang ang on and off screen partner na si James Reid.

Ito nga mismo ang naging punong abala sa selebrasyon ng kanyang mommy mula sa pag-aayos at pagluluto kaya naman super touch si Tita My sa sobrang pagmamahal ni Nadine sa kanya at sa kanilang pamilya na kahit pagod sa trabaho ay nag-effort na maghanda.

MATABIL – John Fontanilla