Abandonadong E-bike ininteres, 5 tanod arestado (May kargang droga)

INIHARAP sa mga mamamahayag ni Sr. Supt. Gerardo Umayao, hepe ng Makati City police, ang dalawa sa limang tanod na sina Alvin Notado, 40, at Leo Dela Cruz, 52, inaresto ng Station Drugs Enforcement Unit (SDEU), makaraan hindi agad i-turn-over sa pulisya ang kanilang natagpuang abandonadong e-bike na sinasabing may kargang ilegal na droga sa Brgy. San Antonio ng nasabing lungsod. Nasamsam sa locker ng barangay hall ang tatlong pakete ng shabu, dalawang plastic sachet ng marijuana, 10 vials ng kesotea, tatlong piraso ng ecstacy, at isang water pipe, tinatayang higit sa P4 milyon ang halaga.

ARESTADO ang limang barangay tanod makaraan makombinsi ng mga pulis na i-turnover ang natagpuan nilang e-bike na may kargang halos kalahating kilo ng shabu, at iba pang uri ng ilegal na droga sa Makati City, nitong Lunes ng gabi.

Kinilala ni Southern Police District (SPD) director, Chief Supt. Tomas Apolinario, Jr., ang mga inaresto na sina Alvin Notado, John Russel Ching, Diosdado Sta. Romana, Dennis Dalisay, at Leo Dela Cruz, pawang nasa hustong gulang, at mga miyembro ng Bantay Bayan ng Brgy. San Antonio, Makati City.

Base sa ulat na ipinarating sa SPD, pasado 8:00 pm nitong 2 Agosto, nakombinsi ng mga awtoridad ang limang tanod na isurender ang natagpuan nilang abandonadong e-bike sa bahagi ng Brgy. San Antonio sa nasa-bing lungsod nitong Biyernes, batay sa kuha ng CCTV.

Bukod sa e-bike, nakuha rin ng mga pulis sa mga suspek ang tinatayang 450 gramo ng shabu, tatlong plastic sachet ng marijuana, 10 vials ng kesotea, at tatlong piraso ng hinihinalang ecstacy.

Nakapiit ang mga suspek sa detention cell ng Makati City Police at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 27 (Criminal Liability of a Public Officer or Employee for Misappropriation, Misapplication or Failure to Account for the Confiscated, Seized and/or Surrendered Dangerous Drugs & others) ng Article II, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Makati Prosecutor’s Office.

