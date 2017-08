Hunk actor, puwede nang pagtamnan ng kamote ang kukong nanggigitata sa dumi

AWARE kaya ang hunk actor na ito na paksa siya ng mga manunulat tungkol sa kanyang nanggigitatang mga kuko sa kamay?

Hirit ng isa sa kanila na pa-Ingles-Ingles pa, “Will somebody please give that good-looking actor some tips on good grooming?”

Sa ilan daw kasing pagkakataon na humaharap sa mga reporter ang matipunong aktor ay unang napapansin ang kanyang mga kuko.

“Nagkalat na ang mga nail salon, ‘di ba? Eh, mismong ka-TV network niya, may-ari na ng ganoong negosyo, maano ba namang magsadya siya roon kung may libre rin naman siyang oras? Eh, kung tutuusin nga, hindi pa siya masyadong busy these days dahil hindi pa nagsisimula ang pinaghahandaan niyang TV project, ‘no!” unsolicited advice ng isa pa sa grupo.

Sayang ang ipinagmamalaking killer looks ng hunk actor na ‘yon kung puwede nang pagtamnan ng kamote ang mga kuko niyang nanggigipalpal sa dumi.

Da who ang ating bida sa kuwento na nagtataglay nga ng good looks pero kulang naman sa good grooming? Itago na lang natin siya sa alyas na Steve David.

(Ronnie Carrasco III)