Actor Victor Neri instant immigration officer sa BI

MULING nagawi sa airport ang iyong lingkod.

Siyempre kapag nasa airport, familiar faces are often seen, especially people from entertainment industry.

Most of these people are travelling on their free time so it’s not a big deal anymore if we see them in places like airport.

This time, isang mukha na masyadong pamilyar ang ating naispatan. Madalas natin siyang nakikita sa action movies at teleserye.

At napagtanto natin na iyon pala ang actor na si Victor Neri. Nakasuot siya ng itim na uniporme gaya sa isang immigration officer (IO).

Inisip natin noong una na may shooting siguro. Kitang-kita rin natin na maraming female IO ang parang na-starstruck kay Victor Neri.

Parang gustong sabihin na Huwaw! Autograph naman!

Pero mali ang ating akala na may nagaganap na shooting ng pelikula sa immigration area.

Nandoon si Victor Neri, because he belongs… Yes, si Victor Neri ay isa nang Immigration Officer as in IO.

IO agad-agad!?

Ang tanong, ano kaya ang dahilan at tila naengganyo ang nasabing character actor na subukan ang career sa BI?

Nagtataka lang naman tayo…

Kung ‘yung iba nga ay dagliang umalis sa Bureau dahil nawala ang overtime pay, heto naman at isang artista na puwedeng kumita nang limpak-limpak sa pag-arte ay ipagpapalit ang career bilang isang pangkaraniwang empleyado sa BI?

Ano bang meron sa BI at ang mga artista ay naaakit dito? Sino kaya ang kanyang padrino?

Actually marami na rin namang celebrity ang naging empleyado mula pa noon at naakit na pumasok sa BI gaya nina Manny Paner, Lander Vera-Perez, at ang pinakasikat sa kanila na si Manjo ‘Tootsie’ Del Mundo na hanggang ngayon ay nasa BI pa rin.

I just hope na hindi nagkamali si Victor Neri sa pagpili ng kanyang bagong karera.

BULABUGIN

ni Jerry Yap