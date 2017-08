Appointment ni Isko Moreno yucky sa netizens’ reactions

MARAMING netizen ang nagpahayag ng kanilang negatibong reaksiyon sa appointment ni dating Manila vice-mayor at talunang senador na si Isko Moreno bilang board member ng North Luzon Railways Corp.

Grabe sa haba ang mga reaksiyon.

Hindi na natin isusulat dito dahil talagang hindi magugustuhan ni Isko kapag nabasa pa niya.

Pero isa lang ang klaro, nagtataka sila kung talaga bang the “change has come?”

Una, bakit nakasama sa GRP panel si Isko para humarap sa peace talks with National Democratic Front of the Philippines (NDFP)?

E ‘yung peace and order nga lang sa Maynila, hindi siya nakatulong at lalo pang nagkagulo nang siya ang humawak ng Manila Parking and Traffic Bureau (MTPB), ‘di ba?

Hanggang ngayon, may nakabinbin pang kaso hinggil sa ghost employees laban kay Isko sa Ombudsman.

Ano na ba ang nangyari sa kaso ni Isko, Madam Ombudsman, Conchita Carpio-Morales?

At ngayon, naitalaga pang board member sa North Luzon Railways Inc., napakainam na suwerte ‘yan!

Ang haba-haba talaga ng suwerte ni Isko!

Hindi ba’t kay Senator Grace Poe siya nakatiket noong nakaraang eleksiyon?!

Talagang napakatulin sa lundagan, tumbling at takbohan nitong si Isko…

Puwedeng-puwede sa track and field.

Okey, for the benefit of the doubt, let’s give Isko a chance.

Galing nga sa pagbabasura noong kabataan niya, ‘di ba?

Baka sa husay niya sa pagbabasura ay ma-ingatan niya ang mga bakal na riles ng tren.

Hayaan nating tubusin ni Isko ang kanyang sarili para makatindig sa maburak na bahagi ng politika para linisin (lagyan mo ng sandamakmak na zonrox) ang kanyang namantot na pangalan sa Maynila.

Please lang ha!?

BOC TRAINING ACADEMY

KONTRA KORUPSIYON

NAIS ITAYO NI FAELDON

NARITO ang isang magandang proyekto at programa na kahit ang inyong lingkod ay sumusuporta.

Ang training academy para sa Bureau of Customs (BoC).

Bukod-tangi nga namang ang BoC lang ang walang training academy.

Ang National Bureau of Investigation (NBI) mayroon sa Tagaytay. Ang Bureau of Immigration (BI) mayroon sa Clark. Ang Department of Education (DepEd) mayroon sa Baguio ganoon din ang Department of Justice at ang Supreme Court.

Bakit nga ba ang BoC ay wala hanggang ngayon?!

Kaya bilib at saludo tayo at nakita ito ngayon ni Commissioner Nicanor Faeldon.

Isa nga naman itong programa na makatutulong para maipatimo sa mga taga-BoC kung paano maglilingkod nang tama sa gobyerno at sa publiko.

Maganda rin itong daluyan ng mga hinaing ng mga empleyado ng BoC para mabilils na makarating sa kinauukulan.

Kung mayroong training academy ang BoC makatutulong ito para sa tuluyang pagpo-professionalize ng kanilang hanay.

Naniniwala si Commissioner Faeldon, sa pamamagitan ng training academy ay unti-unti maitataas ng mga empleyado ang kanilang kasanayan sa pagha-handle ng iba’t ibang kaso.

Dito rin nais hubugin ni Commissioner Faeldon ang mga susunod na Customs personnel na maipagmamalaki ang kanilang trabaho at maisapuso ang malinis na paglilingkod na malaya sa korupsiyon at katiwalian.

“You will be seeing a training academy of the Bureau of Customs. You know, we are 115 years old as agency of the Philippine government but we don’t have training school,” ani Faeldon.

“They don’t have trainings but they have ranks, they are uniformed. We don’t have standards, why? Because we have bad system.”

Nais ni Commissioner Faeldon na tawagin itong Manila Maritime Training District at mapapabilang sa mga pasilidad na ipapatayo sa loob ng inookupahang tanggapan ng BoC sa Maynila sa ilalim ng Philippine Ports Authority (PPA).

“This will be a facility where we tell our people from day one that corruption is not a practice in this bureau,” buong pagmamalaking pahayag ni Commissioner Faeldon.

Suportahan ‘ta ka diyan, Commissioner!

Para sa mga reaksiyon, suhestiyon, reklamo at sumbong, magtext sa 0977.705.22.31 o mag-email sa [email protected] Para sa mga nakaraang isyu ng BULABUGIN please visit http://www.hatawtabloid.com

BULABUGIN

ni Jerry Yap