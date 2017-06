Sofia Sibug, nangangabog sa Miss Manila 2017

LUTANG na lutang si Candidate No 7 Sofia Sibug sa press presentation ng Miss Manila 2017 na ginawa kamakailan sa Manila Hotel na pinangunahan nina Manila Mayor Joseph Estrada, Viva Boss Vic del Rosario, at MARE Foundation Chairman Jackie Ejercito.

Pinaghalong Angel Locsin at Margie Moran kasi ang beauty ni Sofia na sa edad 22 at taas na 5’7″, hindi malayong tanghalin siyang Miss Manila 2017.

Hotel Administration student sa Enderun Colleges si Sofia kaya naman pala maganda ang naging sagot niya nang tanungin sa Q & A. Kumbaga may wit sumagot. Sabi nga ng iba, kabugera ang flawless beauty.

Sa tindig, ganda, at talino, puwede na sa national pageant tulad ng Miss World Philippines at Binibining Pilipinas si Sibug na talent din pala ng Star Magic na ang screen name ay Sofia Romero.

Anyway, gaganapin ang coronation night ng Miss Manila 2017 sa Araw ng Maynila, June 24, 7:00 p.m. sa PICC at ipapalabas sa Sunday’s Best ng ABS-CBN.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio