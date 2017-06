Enrique, leading man ni Liza sa Darna

MATUNOG ang chism na si Enrique Gil ang magiging leading man ni Liza Soberano sa Darna.

Tiyak na magiging happy ang LizQuen kung totoo na hindi maghihiwalay ang dalawa.

‘Yan ang abangan natin.

Samantala, si Liza ang ambassadress ngayon ng Megapro Plus and Megasound Karaoke. Happy siya na mag-endorse ng karaoke brand dahil passionate sa singing.

“I like it because there are a lot of modern and new songs. And also the quality of the machine mismo, it’s very good. The voice you can hear, very clearly.And also the display pictures because di ba sa karaoke there’s videos? They have Victoria secret angels. That’s my favourite,” bulalas ni Liza sabay tawa.

TALBOG – Roldan Castro