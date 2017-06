Diether, ‘di na pang-leading man

IBA na ang hitsura ni Diether Ocampo noong makita namin sa TV. Parang napakalaki ng itinanda ng kanyang hitsura. Mukhang roles na lang talaga ng mga tatay ang maaari niyang asahan.

Tingnan ninyo ang ginagawa ng network nila, hindi ba ang pinupuhunan ay ang personalidad at magagandang katawan nina Jak Roberto, Ken Chan at iba pa nilang kasama? Hindi ba’t ang sinasabing nagpapataas ng ratings ng isa nilang drama ay iyong personalidad ng baguhang si Gil Cuerva? Ano ang character ng mga iyan kundi bata, guwapo, maganda ang katawan, at tinitilian ng mga babae at bading. Palagay namin hindi mo na maililinya sa ganoon si Diether.

Kung hindi na, paano mo naman siya gagawing leading man?

Blog page para sa mga PR

LAHAT ay nagsasabi sa amin, ‘bakit hindi ka rin gumawa ng blog page. Kaya nga gumawa kami pero kung ang iniisip ninyo ay doon ninyo mababasa ang lahat ng magagandang kuwento, mali kayo. Roon namin ilalagay ang mga istoryang hindi kasing ganda ng lumalabas sa aming mga column. Pandagdag lang iyon sa mga nagpapadala ng press release. Pero iyong magagandang kuwento, rito pa rin ninyo mababasa sa column namin sa Hataw. Sinasabi lang namin ito para maliwanag.

HATAWAN – Ed de Leon