Batang Daniel, ang galing-galing umarte

Sa mundo ng mga tao ay nakatutuwa ang gumanap na batang Daniel bilang Tristan dahil maski na bulol pa ay ang galing-galing umarte at super-cute pa.

Sobrang mahal ni Tristan ang amang si Romnick Sarmenta kaya lagi siyang nawawala sa bahay para manghuli ng gagambang ipinamumusta at binabayaran siya at iniipon ito para may pambili ng maayos na tungkod.

Kahit bugbog na sa gulpi si Tristan ng ama ay hindi pa rin siya tumigil hanggang sa mabili at maibigay na niya ang tungkod. Very touching ang eksenang umiiyak ang bagets habang iniaabot sa tatay niya ang tungkod at sabay talikod ni Romnick dahil ayaw ipakita sa anak na naiiyak siya.

Si Gelli de Belen ang gumagamot sa sugat ni Tristan kapag nagugulpi siya ng ama.

FACT SHEET – Reggee Bonoan