Plastikada!

KAYA naman mailap ang suwerte sa maganda sana at flawless na artistang ito dahil, sad to say, she doesn’t photograph well on national television. How uproariously funny that the leading man (the one that comes from the company’s rival network) in the soap she is headlining in, photographs more handsomely than she is. Bwahahahahahahahahahaha!

Maybe, the cameras get the putrid quality of her soul (putrid quality of her soul raw, o! Hahahahahahahahaha!) that is why she remains a starlet in spite of her flawless beauty and fairly adequate acting talent.

What a pity.

Anyway, nang mapanood namin ang kanyang soap opera, na-realize namin kung ano ang kulang sa kanya.

She might be beautiful in person but on cam she looks like a dud.

Also, prominent pala ang kanyang shoulders at parang masculine ang kanyang over-all appeal.

Masculine raw ang overall appeal, o! Hahahahahahahahahaha!

Another thing, I guess she’s badly in need of a good nose job.

Side by side with his leading men with their prominent nose bridge, parang pango na ang dating niya.

Pango na raw ang dating niya, o! Hahahahahahahahaha!

Syoraktsina ever! Harharharharharharhar!

At any rate, my isa kaming anekdotang natanggap tungkol sa may attitude na babae.

Sa isa raw sa kanyang mga taping ay may namalimos sa kanya. Sa halip daw na maawa ay tinalikuran ng babaeng ito ang namamalimos sabay sabing bilis-bilisan daw ng kanyang Aleli Abadilla ang paglalakad dahil hindi niya feel ang amoy ng kapaligiran.

Hindi raw feel ang amoy ng kapaligiran, o! Hahahahahahahahahahahaha!

Malditang talaga ang girl na ito and if she’s not going to change her ways, I guess she will remain to be a starlet for life.

A starlet for life raw, o! Hahahahahahahahahahaha!

‘Yun nah!

WALANG KUWENTANG AMA!

So, Jovit Baldivino happens to be addicted to gambling that’s why he doesn’t have enough savings in spite of his being around for quite sometime now in the business.

Ito rin ang dahilan kung bakit ‘di nag-succeed ang kanyang mga relasyon.

Sabi ng kanyang dating live-in mate na si Shara, sobrang mainitin daw ang ulo ni Jovit at minsang umuwi siya sa kanila dahil buntis nga at laging iniiwan ng kanyang live-in mate, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanilang landlady na rinig na rinig raw niya ang basagan ng mga gamit mula sa kanilang unit.

“Nagulat ako kaya pinapuntahan ko agad sa kapatid ko and pagkita ko sa pics wasak na lahat ng gamit sa apartment. Ni elesi ng electric fan hindi nakaligtas.

“Katakot, akala ko hindi na kami makararaos no’n pero ilang gabi lang nakikipagbalikan siya at sobrang nagpaawa nagawa lang daw niya ‘yon dahil sa galit at wala ako sa bahay.”

She also revealed that she was the one who paid for her hospital bills.

“Sabi mo lang e kasi pinahiram mo sa tiyo mo. Sabi ko hindi naman masama magpahiram pero alam mo na lalabas ako ospital nakuha mo ipahiram, unahin mo naman kami ng anak mo for once.

“Wala rin, dala-dala mo dalawa kong ATM winithdraw mo lahat ng laman para lang makalabas.

“Sabi mo pa ibabalik mo pero hanggang sa natunaw na hindi na naibalik.

“Pinaghirapan ko ‘yun no’ng buntis ako, nagsimula ako mag-online.”

Anyway, ni isang beses ay hindi raw nagpalit ng diaper si Jovit dahil diring-diri siya.

Hirap rin daw mag-stay sa bahay mereseng wala siyang gig.

Ang purpose lang daw ng bahay nila ay para sa pagtulog lang. Gigising daw ng 11 am, tapos magbabarkada na. Ang uwi 12 midnignt o kadalasan ay madaling araw na.

Anyway, tapos na raw sa pagmamartir si Shara at babu nang talaga siya kay Jovit.

Good riddance!

And that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong!

BANAT – Pete Ampoloquio, Jr.